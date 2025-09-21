Защо Арсенал и Манчестър Сити връщат дългите пасове в Премиър лийг

Дълго време „ритането на топката напред“ се свързваше с отбори от долните дивизии. Но последните попълнения – като Нони Мадуеке и Виктор Йокереш в Арсенал, както и дуото на Манчестър Сити Джанлуиджи Донарума и Ерлинг Холанд – подсказват за по-директен подход и при двата отбора. Освен далечните изпълнения на вратарски удари, двата отбора целенасочено се опитват да преминават бързо към противниковата половина – чрез пасове по земя или дрибъл.

ПриСтрастните прогнози на Футболинките за дербито между Арсенал и Сити

Умир Ирфан на сайта на BBC анализира новия директен стил на Сити и Арсенал – как използват дълги вратарски удари и бързи пасове.

Футболът в Премиър лийг се променя този сезон

Стилът на Пеп Гуардиола, макар и постоянно еволюиращ, продължава да влияе на много отбори. Испанецът започна с фокус върху къси пасове и активно включване на вратаря, за да се намали рискът от загуба на топката и да се съкрати пространството, което играчите трябва да покриват при връщане на владението. Това дълго време беше модел за подражание и процентът на дългите пасове от вратарите спадна от 2018/19 до този сезон.

Защо отборите спряха да градят играта отзад?

Арсенал и Сити в поредния мач с много очаквания този уикенд

Заради високата преса. С нарастващата физика и тактическа подготовка, натискът върху притежателя на топката стана по-ефективен. Така принудителното изритване напред стана желан резултат – увеличава вероятността за грешки близо до гола и лишава противника от предимството на организираната атака. Но днес рисковете при изнасяне отзад вече често надвишават ползите.

Според Opta, седемте отбора в Премър лийг с най-голям процент къси пасове миналия сезон са допуснали над 30 грешки, довели до удари по вратата, докато сред осемте най-директни само Ипсуич е направил толкова.

Защо Арсенал рита дълго напред от вратарски удар?

Давид Рая е ключов в новата схема на Арсенал. Миналият сезон 42.1% от пасовете му бяха дълги. Често целта беше дясното крило, където Кай Хавертц се изместваше, за да спечели дуела. Това минимизира риска срещу високия пресинг на съперника и използва силните страни на отбора – височината и уменията на Хавертц и точния шут на Рая.

Насочването към фланговете намалява риска, ако първият дуел бъде загубен – в най-лошия случай топката излиза в тъч, а Арсенал може да натисне при самото хвърляне.

Дългите вратарски удари на Ман Сити

Сити също все повече използва дълги удари, но по-скоро с цел атака, отколкото за територия. Примерът срещу Тотнъм показва как с примамване на играчи към топката и изолиране на Холанд отпред се освобождава пространство. Така се избягва рискът от изнасяне през претъпканата среда, а Омар Мармуш е позициониран за „втората топка“.

Как Гуардиола залага повече на контраатаки

През последните сезони и двата отбора доминираха чрез владение. Но добавянето на бързи преходи в атаката, когато защитата на съперника е дезорганизирана, ги прави по-непредвидими.

„Бързите атаки са оръжие, което искаме да използваме този сезон. Искам да атакуваме по-бързо, когато противникът е с висок пресинг и сме го преодолели“, каза Гуардиола след победата над Уулвс.

Как директният подход прави Арсенал опасен

Мадуеке и Гьокереш са идеални за големи дистанции, а пасовете на Субименди и Йодегор показват, че Артета целенасочено използва тези качества. Директната игра може да води до повече загуби на топката, но създава хаос, в който защитниците на Арсенал един на един и халфовете получават пространства, каквито няма срещу дълбоки блокове.

В първия кръг Арсенал беше вторият най-директен отбор след Кристъл Палас. Срещу Ливърпул обаче се игра по-дефанзивно, за да се забави темпото и да се избегне техният контраатакуващ капацитет. Това показва, че директната игра е инструмент, използван според конкретния съперник.

Какво означава това за сезона?

Арсенал и Манчестър Сити традиционно доминират с владение, но силната конкуренция изисква нови тактически решения. Повишеното влияние на високата преса и дълбоките блокове в Премиър лийг прави по-директния подход ценен – той може да превърне равенства в победи.

Приоритизирането на по-сигурна игра около собствената врата (например чрез вратар като Донарума) и по-малко рисковото изграждане отзад показва, че топ треньорите променят гледната си точка за риска във футбола.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages