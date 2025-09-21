Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Арсенал
  3. Защо Арсенал и Манчестър Сити връщат дългите пасове в Премиър лийг

Защо Арсенал и Манчестър Сити връщат дългите пасове в Премиър лийг

  • 21 сеп 2025 | 12:08
  • 1368
  • 2

Дълго време „ритането на топката напред“ се свързваше с отбори от долните дивизии. Но последните попълнения – като Нони Мадуеке и Виктор Йокереш в Арсенал, както и дуото на Манчестър Сити Джанлуиджи Донарума и Ерлинг Холанд – подсказват за по-директен подход и при двата отбора. Освен далечните изпълнения на вратарски удари, двата отбора целенасочено се опитват да преминават бързо към противниковата половина – чрез пасове по земя или дрибъл.

ПриСтрастните прогнози на Футболинките за дербито между Арсенал и Сити
ПриСтрастните прогнози на Футболинките за дербито между Арсенал и Сити

Умир Ирфан на сайта на BBC анализира новия директен стил на Сити и Арсенал – как използват дълги вратарски удари и бързи пасове.

Футболът в Премиър лийг се променя този сезон

Стилът на Пеп Гуардиола, макар и постоянно еволюиращ, продължава да влияе на много отбори. Испанецът започна с фокус върху къси пасове и активно включване на вратаря, за да се намали рискът от загуба на топката и да се съкрати пространството, което играчите трябва да покриват при връщане на владението. Това дълго време беше модел за подражание и процентът на дългите пасове от вратарите спадна от 2018/19 до този сезон.

Защо отборите спряха да градят играта отзад?

Арсенал и Сити в поредния мач с много очаквания този уикенд
Арсенал и Сити в поредния мач с много очаквания този уикенд

Заради високата преса. С нарастващата физика и тактическа подготовка, натискът върху притежателя на топката стана по-ефективен. Така принудителното изритване напред стана желан резултат – увеличава вероятността за грешки близо до гола и лишава противника от предимството на организираната атака. Но днес рисковете при изнасяне отзад вече често надвишават ползите.

Според Opta, седемте отбора в Премър лийг с най-голям процент къси пасове миналия сезон са допуснали над 30 грешки, довели до удари по вратата, докато сред осемте най-директни само Ипсуич е направил толкова.

Защо Арсенал рита дълго напред от вратарски удар?

Давид Рая е ключов в новата схема на Арсенал. Миналият сезон 42.1% от пасовете му бяха дълги. Често целта беше дясното крило, където Кай Хавертц се изместваше, за да спечели дуела. Това минимизира риска срещу високия пресинг на съперника и използва силните страни на отбора – височината и уменията на Хавертц и точния шут на Рая.

Насочването към фланговете намалява риска, ако първият дуел бъде загубен – в най-лошия случай топката излиза в тъч, а Арсенал може да натисне при самото хвърляне.

Дългите вратарски удари на Ман Сити

Сити също все повече използва дълги удари, но по-скоро с цел атака, отколкото за територия. Примерът срещу Тотнъм показва как с примамване на играчи към топката и изолиране на Холанд отпред се освобождава пространство. Така се избягва рискът от изнасяне през претъпканата среда, а Омар Мармуш е позициониран за „втората топка“.

Как Гуардиола залага повече на контраатаки

През последните сезони и двата отбора доминираха чрез владение. Но добавянето на бързи преходи в атаката, когато защитата на съперника е дезорганизирана, ги прави по-непредвидими.

„Бързите атаки са оръжие, което искаме да използваме този сезон. Искам да атакуваме по-бързо, когато противникът е с висок пресинг и сме го преодолели“, каза Гуардиола след победата над Уулвс.

Как директният подход прави Арсенал опасен

Мадуеке и Гьокереш са идеални за големи дистанции, а пасовете на Субименди и Йодегор показват, че Артета целенасочено използва тези качества. Директната игра може да води до повече загуби на топката, но създава хаос, в който защитниците на Арсенал един на един и халфовете получават пространства, каквито няма срещу дълбоки блокове.

В първия кръг Арсенал беше вторият най-директен отбор след Кристъл Палас. Срещу Ливърпул обаче се игра по-дефанзивно, за да се забави темпото и да се избегне техният контраатакуващ капацитет. Това показва, че директната игра е инструмент, използван според конкретния съперник.

Какво означава това за сезона?

Арсенал и Манчестър Сити традиционно доминират с владение, но силната конкуренция изисква нови тактически решения. Повишеното влияние на високата преса и дълбоките блокове в Премиър лийг прави по-директния подход ценен – той може да превърне равенства в победи.

Приоритизирането на по-сигурна игра около собствената врата (например чрез вратар като Донарума) и по-малко рисковото изграждане отзад показва, че топ треньорите променят гледната си точка за риска във футбола.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Интер трябва да се възползва от грешката на Ювентус

Интер трябва да се възползва от грешката на Ювентус

  • 21 сеп 2025 | 09:44
  • 1680
  • 1
Барса трябва да победи Хетафе, за да продължи гонитбата с Реал

Барса трябва да победи Хетафе, за да продължи гонитбата с Реал

  • 21 сеп 2025 | 09:33
  • 2017
  • 2
И френската Лига 1 има какво да предложи

И френската Лига 1 има какво да предложи

  • 21 сеп 2025 | 09:26
  • 1001
  • 0
Арсенал и Сити в поредния мач с много очаквания този уикенд

Арсенал и Сити в поредния мач с много очаквания този уикенд

  • 21 сеп 2025 | 09:06
  • 1638
  • 1
Кой ще вземе дербито на Рим?

Кой ще вземе дербито на Рим?

  • 21 сеп 2025 | 08:35
  • 1518
  • 0
Моуриньо: Не дойдох в Бенфика, за да дразня Порто

Моуриньо: Не дойдох в Бенфика, за да дразня Порто

  • 21 сеп 2025 | 07:54
  • 4230
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Световният шампион Италия срази Аржентина и е на 1/4-финал

Световният шампион Италия срази Аржентина и е на 1/4-финал

  • 21 сеп 2025 | 12:06
  • 4750
  • 4
Съставите на Лацио и Рома за Дерби дела Капитале

Съставите на Лацио и Рома за Дерби дела Капитале

  • 21 сеп 2025 | 12:40
  • 1127
  • 1
Очаквайте на живо: Гран При на Азербайджан във Формула 1

Очаквайте на живо: Гран При на Азербайджан във Формула 1

  • 21 сеп 2025 | 13:00
  • 546
  • 0
Ще успее ли Славия да надигне глава, или Берое ще продължи възхода си?

Ще успее ли Славия да надигне глава, или Берое ще продължи възхода си?

  • 21 сеп 2025 | 07:33
  • 3524
  • 35
Септември и Ботев (Пловдив) ще пробват да се свестят малко

Септември и Ботев (Пловдив) ще пробват да се свестят малко

  • 21 сеп 2025 | 07:48
  • 3177
  • 3
Нико Петров: Абсолютен прагматизъм от двамата треньори доведе до нулевото равенство между Левски и Лудогорец

Нико Петров: Абсолютен прагматизъм от двамата треньори доведе до нулевото равенство между Левски и Лудогорец

  • 21 сеп 2025 | 09:00
  • 4383
  • 9