  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. "Любителят" с 30 мача в Англия: Искам да се бия на MAX FIGHT

  • 22 сеп 2025 | 20:49
"Любителят" с 30 мача в Англия: Искам да се бия на MAX FIGHT

Георги Величков е повече от любопитно явление в българския бокс. Както самият той нарича себе си - "любител, с над 30 мача в чужбина". Но не от типа "джърни мен", а такъв, който разполага с 8 мейн ивента зад гърба си, включително срещи с шампиони на Острова и... сина на принц Хамед!

"Не обичам да се приемам прекалено сериозно. Хората, които го правят, понякога и сами сигурно не си вярват. Аз знам какво мога, защото съм се тествал срещу някои от известните имена и шампиони на Острова. И важното е, че се бия до самия край, а не излизам за хонорара и да ме свалят на пода в първия рунд.

От доста време работя с, по мое мнение, най-добрия мениджър в България - Васко Алексеев. Бях много честен с него още от самото начало, казвайки че предпочитам да се бия на добро ниво и да си взимам възнаграждението, а не да градя някаква кой знае каква кариера. Това не означава, че не ме интересува в каква посока се развивам. Но искам да нямам никакво напрежение върху себе си.

Работя като шофьор към фирма за кафе - Coffee Cleaning. Колегите ми са страхотни, винаги проявяват разбиране, когато имам срещи. Иначе тренирам при Лазар Дамянов, в клуб "Легион". Изключителен специалист! Удоволствие и привилегия е да се подготвям под негово ръководство", сподели Георги в подкаста "Неформалко с Георги Петков".

"Да, искам да се бия на MAX FIGHT! Защо не и още на 63, сега, в София. Не мога да разкрия дали се водят преговори, но очаквайте изненади от мен! Дали мога да бъда равностоен на някои от големите имена в нашия бокс? В този спорт всичко е възможно. Защо не? Имам достатъчно опит зад гърба си, нищо че се приемам като любител".

