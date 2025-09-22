Сам Деруу: Ще дадем всичко за втора победа над Италия, това е сигурно

Капитанът на националния отбор на Белгия Сам Деруу сподели след успеха над Финландия с 3:0 гейма на 1/8-финалите на Световното първенство във Филипините вчера, че ще дадат всичко от себе си за втора победа над Италия на 1/4-финалите.

"Разбира се, тази победа беше супер важна! В Топ 8 на света сме! Това говори достатъчно... Мисля, че отборът се справи наистина добре, особено в третия гейм. Трябва да отдадем заслуженото и на Финландия. Те се опитаха по всякакъв начин, за да пробият ритъма ни и се върнаха при 10:10, но ние успяхме да запазим хладнокръвие и да вземем победата", коментира Деруу пред камерата на VBTV.

"Мисля, че е нормално да сме нервни. Имаме много новобранци, така че ако дори аз като ветеран съм нервен преди подобни мачове, това означава, че младите момчета очевидно са още по-нервни. А ние играхме за място в Топ 8 на света, а това не е нещо, което се случва всекидневно. А сега отново ще играем все едно така, че няма какво да губим срещу Италия! Вторият мач винаги е по-труден. В спорта една изненадваща загуба е златна, две изненадващи поражения на един и същ отбор не са лесни, но ще дадем всичко за това. Това е сигурно!", каза още капитанът на Белгия.

