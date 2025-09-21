Белгия удари Финландия и е на 1/4-финал срещу Италия

Волейболистите от националния отбор на Белгия се класираха за 1/4-финалите на Световното първенство във Филипините. Воденият от Емануеле Дзанини тим удари Финландия с 3:0 (25:21, 25:17, 25:21) в мач от 1/8-финалите на Мондиал 2025, игран този следобед пред около 3000 зрители в залата на SM Mall of Asia в Пасай Сити.

Така "червените дяволи" попадат в Топ 8 на световно първенство едва за втори път в историята след далечната 1970-а година.

Световният шампион Италия срази Аржентина и е на 1/4-финал

На 1/4-финалите Белгия ще излезе срещу настоящият световен шампион Италия, който по-рано днес се наложи над Аржентина също с 3:0 гейма. Двата тима играха един срещу друг и в предварителната група, като във вторник белгийците надделяха драматично с 3:2 гейма. Четвъртфиналът между Белгия и Италия ще бъде в сряда (24 септември) от 15,00 часа българско време по предварителна програма.

Финландия пък отпада на 1/8-финалната фаза на турнира, но ще запише най-доброто си класиране след Мондиал 2018.

Атака на Йонас Йокела и Финландия поведе с 5:2. Емануеле Дзанини взе прекъсване за Белгия. Йонас Йокела атакува по правата за 9:5. Белгийците успяха да обърнат резултата и да поведат със 17:16. Блокада спря атака на Ферре Регерс и 17:17. Белгия стигна до геймбол при 24:20. Матайс Десмет атакува мощно и България спечели първата част с 25:21.

Блокада на Ферре Регерс и 5:5 в началото на втората част. Ас на Ферре Регерс и Белгия поведе с 6:5. Отлична атака на Сам Деруу и 9:8 за Белгия. Нова така на Сам Деруу - 12:9. Ферре Регерс атакува успешно и "червените дяволи" дръпнаха с 13:9. Белгийците продължиха с добрата си игра и поведоха със 17:11. Оли Кунари взе прекъсване за Финландия. Водени от своя капитан Сам Дерее белгийците спокойно стигнаха до успех и във втората част с 25:17.

И третия гейм започна по-добре за Белгия, която поведе с 5:2. Разликата нарасна до 8:4 след нови силни изяви на Ферре Регерс и Сам Деруу. Финландия успя да намали изоставането си до 9:10 след ас на разпределителя Ееми Тервапорти и атака в аут на Сам Деруу от белгийците. Постепенно "Суоми" стигна до равенство при 15:15 след атака на Лука Мартила и ас на Йонас Йокела. Белгия отново дръпна при 19:17 след нова атака и блокада на Ферре Регерс. Резултатът стана 22:18 за "червените дяволи" след атака в аут на Мартила и контра на Регерс. В крайна сметка Белгия спокойно спечели гейма с 25:21, а с това и мача с 3:0, с което се класира за 1/4-финалите на турнира.

Най-полезни за Белгия станаха Ферре Регерс (2 блока) и капитанът Сам Деруу (4 блока) с 20 и 19 точки за победата.

За Финландия единственият с двуцифров актив беше Йонас Йокела, който завърши с 14 точки (1 ас).

БЕЛГИЯ - ФИНЛАНДИЯ 2:0 (25:21, 25:17, 25:21)

БЕЛГИЯ: Стийн Д’Хулст, Ферре Регерс 20, Сам Деруу 19, Сеппе Роти, Пиетер Куулман 4, Вуут Д’Хеер - Горик Лантсогт-либеро (Матайс Десмет 6, Сеппе Ван Хойвеген, Самуел Фафшампс 1, Базил Дермо, Кобе Вервимп-либеро)

Старши треньор: ЕМАНУЕЛЕ ДЗАНИНИ

ФИНЛАНДИЯ: Фьодор Иванов, Йонас Йокела 14, Лука Мартила 9, Анти Ронкайнен 3, Севери Савонсалми 6, Петери Тинисмаа 3 - Никлас Брейлин-либеро (Ееми Тервапорти 1, Нико Суйхконен 1, Мика Хаапаниеми 1, Вейка Линдквист 1, Ноа Мартила 2)

Старши треньор: ОЛИ КУНАРИ.

Снимки: en.volleyballworld.com