За трета поредна година се проведе Купа "София" по ски бягане

Българската федерация по ски (БФСки) с подкрепата на „София – Европейска столица на спорта“ организира за трета поредна година атрактивното състезание с ролкови ски – Купа „София“ в дисциплината спринт, свободен стил.

Надпреварата и тази година бе част от инициативите по повод Европейската седмица на спорта - "Be Active“ на Министерството на младежта и спорта. Участие в надпреварата проведена в Южния парк взеха 121 състезатели от клубовете в България във всички възрастовите групи от момичета и момчета до 12 г до мъже и жени. При мъжете първи на 1200 м за втора поредна година е Марио Матиканов („Александър Логистик“), а при жените на същата дистанция спечели неговата съотборничка Калина Недялкова. По традиция Купа „София“ се проведе в Деня на независимостта и събра много зрители и приятели на ски.

Пълните резултати може да намерите на сайта www.bfski.com.