Робърт Уитакър мечтае за битка с Шон Стрикланд

Робърт Уитакър иска да сподели октагона със Шон Стрикланд през 2026 г.

Уитакър (26-9 MMA, 17-7 UFC) и Стрикланд (29-7 MMA, 16-7 UFC) от години се въртят един около друг на върха в средната категория на UFC. И двамата вече са били шампиони и са били на ръба на битки за титлата с възходи и падения по пътя, а сега едната страна смята, че е време да се срещнат.

„Искам да се бия в Сидни през февруари догодина. Тогава бих искал да се върна“, каза Уитакър в подкаста си „MMArcade Podcast“ заедно с ководещия Джони Роузес. „Много бих искал да се бия със Стрикланд. Отдавна искам този мач. Мисля, че ще бъде добра битка. Той винаги привлича публика. Не мисля, че ще дойде чак до Австралия, но нека видим какво ще стане.“

Уитакър записа две поредни загуби – от Рейниър де Ридер и Хамзат Чимаев. 34-годишният боец наскоро призна, че кариерата му е към своя край и надеждите за нова титла вече са „по-скоро илюзия“.

Въпреки това предизвикателството Стрикланд показва, че Уитакър все още гледа нагоре. Засега остава неясно кога скандалният бивш шампион ще се завърне в октагона.

Стрикланд, също на 34 години, не е влизал в битка от февруари, когато загуби с единодушно съдийско решение от тогавашния шампион Дрикус дю Плеси в реванша им на UFC 312. В момента той изтърпява наказание от Спортната комисия на Невада (NSAC) заради влизане в клетката по време на регионално събитие и размяна на удари с друг състезател. Той ще може да се завърне през 2025 г., ако изпълни условията на наказанието си.