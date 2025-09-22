Николай Желязков след първата контролa: Видяха се и хубави неща, и някои слабости

Треньорът на шампионът Левски София Николай Желязков говори след първата контрола преди началото на новия сезон в efbet Супер Волей - победа над Монтана с 3:2 гейма.

"Смятам, че стана една прекрасна първа контрола и за двата отбора, за да видим в какво състояние се намираме. Видяха се и хубави неща, и някои слабости, съвсем нормално. За мен важното е, че тази контрола ни даде възможност да видим много интересни неща, които ни дават посока за работа в следващите тренировки", сподели Желязков във видео за официалната Фейсбук страница на клуба.

"Ако се направи една статистика, в този мач имаше доста дебютанти в мъжкия отбор - крайно време беше да се случи! Даваме път на тези момчета и възможност да се докажат, а кой докъде ще стигне, зависи от самите тях."