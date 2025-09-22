Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Николай Желязков след първата контролa: Видяха се и хубави неща, и някои слабости

Николай Желязков след първата контролa: Видяха се и хубави неща, и някои слабости

  • 22 сеп 2025 | 13:52
  • 242
  • 0
Николай Желязков след първата контролa: Видяха се и хубави неща, и някои слабости

Треньорът на шампионът Левски София Николай Желязков говори след първата контрола преди началото на новия сезон в efbet Супер Волей - победа над Монтана с 3:2 гейма.

Шампионите от Левски стартираха с победа в контролите
Шампионите от Левски стартираха с победа в контролите

"Смятам, че стана една прекрасна първа контрола и за двата отбора, за да видим в какво състояние се намираме. Видяха се и хубави неща, и някои слабости, съвсем нормално. За мен важното е, че тази контрола ни даде възможност да видим много интересни неща, които ни дават посока за работа в следващите тренировки", сподели Желязков във видео за официалната Фейсбук страница на клуба.

"Ако се направи една статистика, в този мач имаше доста дебютанти в мъжкия отбор - крайно време беше да се случи! Даваме път на тези момчета и възможност да се докажат, а кой докъде ще стигне, зависи от самите тях."

Следвай ни:

Още от Волейбол

Цветан Соколов: Реално е да гледаме към четворката

Цветан Соколов: Реално е да гледаме към четворката

  • 22 сеп 2025 | 08:54
  • 11102
  • 2
Георги Фисински: Основната ни цел е запазване на място във Висшата лига

Георги Фисински: Основната ни цел е запазване на място във Висшата лига

  • 22 сеп 2025 | 08:51
  • 990
  • 1
Добромир Димитров и Гагугас стартираха сезона с трофей

Добромир Димитров и Гагугас стартираха сезона с трофей

  • 22 сеп 2025 | 08:21
  • 1471
  • 1
България излиза срещу Португалия на 1/8-финал

България излиза срещу Португалия на 1/8-финал

  • 22 сеп 2025 | 06:01
  • 19911
  • 17
Белгия удари Финландия и е на 1/4-финал срещу Италия

Белгия удари Финландия и е на 1/4-финал срещу Италия

  • 21 сеп 2025 | 16:44
  • 6447
  • 1
Руси Желев: Мечтаем за медали от Световното

Руси Желев: Мечтаем за медали от Световното

  • 21 сеп 2025 | 15:39
  • 5805
  • 10
Виж всички

Водещи Новини

Летяща България срази Португалия и е на 1/4-финал!

Летяща България срази Португалия и е на 1/4-финал!

  • 22 сеп 2025 | 12:01
  • 51170
  • 45
L’Équipe и Ringier Sports Media Group си партнират за дигитализацията на "Златната топка" със Sportal365 и Fans United

L’Équipe и Ringier Sports Media Group си партнират за дигитализацията на "Златната топка" със Sportal365 и Fans United

  • 22 сеп 2025 | 10:15
  • 12914
  • 1
Джанлоренцо Бленджини: Щастливи сме да бъдем тук и да продължим към 1/4-финала!

Джанлоренцо Бленджини: Щастливи сме да бъдем тук и да продължим към 1/4-финала!

  • 22 сеп 2025 | 12:31
  • 4271
  • 1
Алекс Николов: Важно е как се представяме, как играем волейбол и как побеждаваме!

Алекс Николов: Важно е как се представяме, как играем волейбол и как побеждаваме!

  • 22 сеп 2025 | 12:22
  • 4292
  • 3
Новият път на ЦСКА започва с гостуване под Околчица

Новият път на ЦСКА започва с гостуване под Околчица

  • 22 сеп 2025 | 08:00
  • 14580
  • 26
Рашфорд започна с провиненията и в Барселона

Рашфорд започна с провиненията и в Барселона

  • 22 сеп 2025 | 09:39
  • 22930
  • 3