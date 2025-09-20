Популярни
  Волейбол
  2. Волейбол
  Шампионите от Левски стартираха с победа в контролите

Шампионите от Левски стартираха с победа в контролите

  • 20 сеп 2025 | 19:43
  • 331
  • 0
Шампионите от Левски стартираха с победа в контролите

Отборът на Левски София, който е носител на златен требъл – титла, купа и суперкупа, от миналия сезон, стартира с победа контролите от подготовката за новата кампания.

Отборите на Левски София ще проведат открити тренировки на 23 септември
Отборите на Левски София ще проведат открити тренировки на 23 септември

Момчетата на старши треньора Николай Желязков се наложиха в завързан спаринг, игран според договорката между щабовете в пет пълни гейма над Монтана с 3:2 (23:25, 25:23, 23:25, 25:18, 32:30).

Желязков не можеше да разчита на Дамян Колев, Стоил Палев и Димитър Добрев, които са на Световното първенство във Филипините с националния отбор. Капитанът Светослав Гоцев пък пропусна контролата заради вирусно заболяване. Неофициален дебют за Левски направи швейцарският диагонал Юлиан Вайзих. Също така неофициално за мъжкия ни състав дебютираха "сините" юноши Ивайло Донов, Петко Петков, Никола Константинов, Филип Марински, Мартин Татаров и Антонио Дончев. Втория си период при "сините" пък стартира Лазар Бучков.

Тодор Скримов бе най-резултатен срещу Монтана с 19 точки (2 аса и 4 блока). Юлиан Вайзих (1 ас и 2 блока) и Димитър Пейчинов (1 блок) добавиха по 14 точки за победата.

Идната седмица за отбора на Желязков предстои участие на турнира в Нови Сад "Мемориал Великана", който "сините" спечелиха в последните му две издания. От 3-и до 5-и октомври шампионите ще се включат в Купа "Борис Гюдеров" в Перник, а в последния уикенд преди Суперкупата ще пътуват за приятелския турнир във Флорина (Гърция).

