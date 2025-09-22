Популярни
Себастиан Коу предлага промяна на календарa в леката атлетика.

  • 22 сеп 2025 | 14:19
Президентът на Световната федерация по лека атлетика Себастиан Коу заяви, че скоро ще трябва да се проведат дискусии относно промяна на състезателния календар. Причината е прекомерната жега, с която атлетите се борят през последните години на различни състезания.

В периода 13-21 септември Токио беше домакин на Световното първенство по лека атлетика, което предложи много зрелищни моменти, забележителни постижения и напрегнати дуели между най-добрите спортисти в света.

В същото време жегата беше един от факторите, които повлияха негативно не само на представянето на спортистите, но и на общото им състояние. Според BBC Sport, в Токио постоянно са регистрирани температури над 30 градуса по Целзий и влажност над 90%.

Поради това Себастиан Коу, президент на Световната федерация по лека атлетика, обмисля промяна на състезателния календар.

„Да, виждам това. Не е лесно, защото бихме отишли през есента или ранната зима в градове, където все още е много горещо. Но мисля, че вероятно това ще трябва да се случи в даден момент и трябва да е скоро“, заяви двукратният олимпийски шампион. „Правителствата не се притекоха на помощ. За мен е неизбежно да имаме колективно, като олимпийско движение и олимпийски спортове, преосмисляне на това как изглежда международният календар“, добави той.

Според Себастиан Коу, 70% от атлетите са съобщили, че климатичните промени и жегата влияят на техните тренировки и състезателна програма.

„От гледна точка на Световната федерация по лека атлетика, ще има някои проблеми с брандирането, но не съм сигурен, че можем да изискваме от някои от нашите атлети на дълги разстояния да се състезават през периоди от годината, когато представянето им ще бъде засегнато и които ще ги изложат на риск. Това трябва да бъде адресирано“, заключи Коу.

В същото време, в края на 9-те състезателни дни в Токио, президентът на Световната федерация по лека атлетика изрази задоволство от състоянието на атлетиката:

„Мисля, че нашият спорт е в много добра форма. Имаме по-широка привлекателност и по-високо ниво на последователи, отколкото през последния период. Имаме спортисти, които се представят толкова добре, колкото всяко друго поколение, на което сме били свидетели.“

