България отново ще приеме Балканското първенство по снукър

България за трети пореден сезон ще бъде домакин на Балканското първенство по снукър. Както беше през 2023-та и 2024-та, така и сега, шампионатът ще се проведе в софийската Национална снукър академия (стадион “Васил Левски”, вход от сектор “В”).

Балканското първенство ще се проведе на 12-14 декември и се очаква да събере рекорден брой играчи от всички наши съседни държави. Наградният фонд е 3000 евро.

Мачовете от турнира ще се играят в най-добрите възможни условия, с които националната снукър академия се гордее. Масите са от най-високо качество, а сукната ще бъдат чисто нови.

Братислав Кръстев е новият балкански шампион по снукър

На 25 ноември 2023 година Национална снукър академия за първи път в историята организира балкански шампионат, като дебютното издание беше спечелено от най-добрия роден брейк-билдър Виктор Илиев. На 10 ноември 2024-та пък Братислав Кръстев спечели второто издание на балканския шампионат. И Кръстев, и Илиев са водещите треньори в Национална снукър академия и съчетават групови с индивидуални тренировки за деца, тийнейджъри и хора от всякакви възрасти.

Виктор Илиев е първият в историята балкански шампион по снукър

Балканското първенство е най-силният международен турнир, който организира Българска снукър федерация. Събитието се осъществява и под егидата на Столична община. Президентът ѝ Олег Велинов е инициатор за създаване в бъдеще и на Балканска снукър федерация.