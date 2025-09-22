Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Снукър
  3. България отново ще приеме Балканското първенство по снукър

България отново ще приеме Балканското първенство по снукър

  • 22 сеп 2025 | 12:57
  • 326
  • 0
България отново ще приеме Балканското първенство по снукър

България за трети пореден сезон ще бъде домакин на Балканското първенство по снукър. Както беше през 2023-та и 2024-та, така и сега, шампионатът ще се проведе в софийската Национална снукър академия (стадион “Васил Левски”, вход от сектор “В”).

Балканското първенство ще се проведе на 12-14 декември и се очаква да събере рекорден брой играчи от всички наши съседни държави. Наградният фонд е 3000 евро.

Мачовете от турнира ще се играят в най-добрите възможни условия, с които националната снукър академия се гордее. Масите са от най-високо качество, а сукната ще бъдат чисто нови.

Братислав Кръстев е новият балкански шампион по снукър
Братислав Кръстев е новият балкански шампион по снукър

На 25 ноември 2023 година Национална снукър академия за първи път в историята организира балкански шампионат, като дебютното издание беше спечелено от най-добрия роден брейк-билдър Виктор Илиев. На 10 ноември 2024-та пък Братислав Кръстев спечели второто издание на балканския шампионат. И Кръстев, и Илиев са водещите треньори в Национална снукър академия и съчетават групови с индивидуални тренировки за деца, тийнейджъри и хора от всякакви възрасти.

Виктор Илиев е първият в историята балкански шампион по снукър
Виктор Илиев е първият в историята балкански шампион по снукър

Балканското първенство е най-силният международен турнир, който организира Българска снукър федерация. Събитието се осъществява и под егидата на Столична община. Президентът ѝ Олег Велинов е инициатор за създаване в бъдеще и на Балканска снукър федерация.

Следвай ни:

Още от Снукър

"Майсторът на обратите" Марк Алън е на финал в Англия

"Майсторът на обратите" Марк Алън е на финал в Англия

  • 21 сеп 2025 | 10:12
  • 6478
  • 0
Ясни са полуфиналистите в Откритото първенство на Англия

Ясни са полуфиналистите в Откритото първенство на Англия

  • 20 сеп 2025 | 08:11
  • 2188
  • 0
Време е за осминафиналите на English Open

Време е за осминафиналите на English Open

  • 18 сеп 2025 | 10:26
  • 1298
  • 0
Али Картър реализира четвъртия в кариерата си максимум

Али Картър реализира четвъртия в кариерата си максимум

  • 18 сеп 2025 | 10:04
  • 768
  • 0
Нийл Робъртсън иска да знае дали снукър играчите получават справедливи пари

Нийл Робъртсън иска да знае дали снукър играчите получават справедливи пари

  • 16 сеп 2025 | 11:06
  • 1507
  • 0
Шон Мърфи с феноменална серия на English Open

Шон Мърфи с феноменална серия на English Open

  • 16 сеп 2025 | 10:08
  • 1255
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Летяща България срази Португалия и е на 1/4-финал!

Летяща България срази Португалия и е на 1/4-финал!

  • 22 сеп 2025 | 12:01
  • 50950
  • 45
L’Équipe и Ringier Sports Media Group си партнират за дигитализацията на "Златната топка" със Sportal365 и Fans United

L’Équipe и Ringier Sports Media Group си партнират за дигитализацията на "Златната топка" със Sportal365 и Fans United

  • 22 сеп 2025 | 10:15
  • 12854
  • 1
Джанлоренцо Бленджини: Щастливи сме да бъдем тук и да продължим към 1/4-финала!

Джанлоренцо Бленджини: Щастливи сме да бъдем тук и да продължим към 1/4-финала!

  • 22 сеп 2025 | 12:31
  • 4183
  • 1
Алекс Николов: Важно е как се представяме, как играем волейбол и как побеждаваме!

Алекс Николов: Важно е как се представяме, как играем волейбол и как побеждаваме!

  • 22 сеп 2025 | 12:22
  • 4252
  • 3
Новият път на ЦСКА започва с гостуване под Околчица

Новият път на ЦСКА започва с гостуване под Околчица

  • 22 сеп 2025 | 08:00
  • 14528
  • 26
Рашфорд започна с провиненията и в Барселона

Рашфорд започна с провиненията и в Барселона

  • 22 сеп 2025 | 09:39
  • 22808
  • 3