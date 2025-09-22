Ветераните на Локо (Пд) спечелиха тристратен турнир в Румъния

Ветераните на Локомотив (Пловдив) спечелиха тристранния международен турнир в Стар Бешенов, Румъния. „Черно-белите“ победиха както домакините, така и Стрела (Ореш). Двубоите се състояха в съботния ден, като пловдивчани отново бяха посрещнати много топло от всички местни жители в Стар Бешенов.

В първата си среща Локомотив надви Стрела (Ореш) с 3:1. Стефан Саламанов откри за 1:0, Здравко Лазаров покачи на 2:0, а третото попадение бе дело на Георги Иванов.

Вторият мач за деня бе срещу Победа (Стар Бешенов). Двубоят бе оспорван, но „черно-белите“ отново съумяха да спечелят с 1:0. Единственият гол бе отбелязан от Стефан Саламанов.

Локомотив игра в състав: Ламбов, Николов, Топузов, Атанасов, Димов, Георгиев, Иванов, Димитров, Садъков, Лазаров, Саламанов (Бойков, Пеев)