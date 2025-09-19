Недялко Москов: В Созопол винаги е трудно, още не сме в оптимално състояние

Утре едноименния тим Несебър играе в Созопол с местния отбор. Срещата е от осмия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Винаги ни е трудно срещу Созопол. За съжаление терена им не е добър – един от най-лошите в групата. Това ще ни затрудни допълнително. Съперникът със сигурност ще излезе пределно мобилизиран. Ние сме един от фаворитите за първото място в първенството. Ако играем така, както можем ще спечелим. Все още обаче не сме на нужното ниво и за това трябва да изиграем предстоящия двубой с максимално мобилизирани и пределно концентрирани за да го спечелим. Победата с 9:0 в последния ни мач не ме радва. Като президент, имам най-голям опит в Югоизточната Трета лига, а Несебър е с най-много спечелени първи места. Припомням това, защото знам как трябва да изглежда отбора ни, за да е отново на върха. Най-тежките мачове са в заключителната част на полусезона. Именно за това, сега привлякохме новите футболисти, за да можем дотогава да сме в оптимално състояние като отбор“, коментира пред Sportal.bg Недялко Москов, президент на Несебър.