Елизара Янева е шампионка в Пазарджик

  • 21 сеп 2025 | 13:14
  • 85
  • 0
Елизара Янева стана шампионка на сингъл международния турнир по тенис за жени на клей в Пазарджик с награден фонд 40 хиляди долара и гостоприемство. Надпреварата се проведе на базата на ТК Фаворит.

18-годишната българка победи на финала поставената под номер 3 Селена Яничиевич (Франция) със 7:5, 6:3 за 1:45 часа.

Двете си размениха по два пробива до 5:5 в първия сет, след което Янева взе подаването на съперничката си в 12-ия гейм и поведе в резултата. Във втората част българката доминираше, спечели първите три гейма, след което преднината й достигна 5:2 и тя без проблеми затвори срещата с третия си мачбол.

Елизара Янева игра на трети финал в турнири от веригата на Международната федерация по тенис ITF през този сезон и завоюва трета титла. Тя взе два поредни трофея през февруари в Манакор (Испания).

През следващата седмица Пазарджик ще бъде домакин на още един турнир за жени от ITF с награден фонд 40 хиляди долара.

