Ремко Евенепул защити световната си титла в индивидуалния старт по часовник

  • 22 сеп 2025 | 03:26
Ремко Евенепул защити световната си титла в индивидуалния старт по часовник

Белгиецът Ремко Евенепул защити титлата си в индивидуалния старт по часовник на световното първенство по шосейно колоездене, което стартира в Руанда. 25-годишният Евенепул, който е и олимпийски шампион в дисциплината, бе с класи над съперниците си по 40,6-километровото трасе в столицата Кигали. Той спря хронометрите на 49 минути и 46 секунди и бе единственият, който слезе под прага от 50 минути.

За белгиеца това е общо четвърта световна титла при мъжете и трета поредна в стартовете по часовник след тези от Стърлинг и Цюрих.

Марлен Рьосер с титла в индивидуалния старт по часовник на световното първенство
Марлен Рьосер с титла в индивидуалния старт по часовник на световното първенство

Австралиецът Джей Вайн завоюва среброто с изоставане от 1:14 минути от победителя, а с бронза се окичи друг белгиец - Илан ван Вилдер. Неговото изоставане бе 2:36 минути.

Световният шампион в общия старт - словенецът Тадей Погачар, изненадващо остана извън подиума. Той се класира четвърти на секунда зад Ван Вилдер, като дори бе задминат от Евенепул на изкачването към финала. На пето място остана съотборникът на Погачар в тима на ОАЕ Исак дел Торо, представляващ на световното първенство родината си Мексико. 

