Марлен Рьосер с титла в индивидуалния старт по часовник на световното първенство

  • 21 сеп 2025 | 15:01
  • 543
  • 0
Швейцарката Марлен Рьосер спечели титлата в индивидуалния старт по часовник на световното първенство по шосейно колоездене в Руанда.

33-годишната Рьосер, която до момента имаше три медала от световни първенства, но никога не бе печелила злато, измина 31,2-километровото трасе в столицата Кигали  за 43 минути и 9.34 секунди.

Сребърният медал остана за Анна ван Брюген от Нидерландия с 44:01.23 минути, а бронзът стана притежание на сънародничката ѝ Деми Волеринг с 44:14.07 минути.

По-късно днес е индивидуалният старт по часовник и при мъжете.

Световното първенство по шосейно колоездене започна днес и ще продължи до следващата неделя. Това е първият случай, в който шампионатът на планетата се провежда в Африка.

