Даниел Александров загуби в репешажите на Световното в Загреб

Даниел Александров не успя да преодолее репешажите на Световното първенство в Загреб.



Българинът загуби с 1:4 от германеца Ханес Вагнер, пети на Евро 2025, в категория до 87 килограма на класическия стил.

Даниел Александров е на репешажи на Световното в Загреб

Преди това Александров записа победа и загуба от олимпийския вицешампион Алиреза Мохамадипиани (Иран), който стигна до финала.



Така България приключи първенството със сребро на Юлияна Янева и петото място на Биляна Дудова (62 кг) и Ахмед Магамаев (97 кг) в свободния стил.