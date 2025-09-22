Популярни
  Бойни спортове
  2. Бойни спортове
  Даниел Александров загуби в репешажите на Световното в Загреб

Даниел Александров загуби в репешажите на Световното в Загреб

  • 22 сеп 2025 | 00:40
  • 238
  • 0
Даниел Александров не успя да преодолее репешажите на Световното първенство в Загреб.

Българинът загуби с 1:4 от германеца Ханес Вагнер, пети на Евро 2025, в категория до 87 килограма на класическия стил. 

Преди това Александров записа победа и загуба от олимпийския вицешампион Алиреза Мохамадипиани (Иран), който стигна до финала.

Така България приключи първенството със сребро на Юлияна Янева и петото място на Биляна Дудова (62 кг) и Ахмед Магамаев (97 кг) в свободния стил.

