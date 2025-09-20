Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Даниел Александров е на репешажи на Световното в Загреб

Даниел Александров е на репешажи на Световното в Загреб

  • 20 сеп 2025 | 19:18
  • 613
  • 0
Даниел Александров е на репешажи на Световното в Загреб

Даниел Александров достигна до репешажите на световното първенство по борба в Загреб, след като олимпийският вицешампион Алиреза Мохамадипиани (Иран), от когото загуби във втория кръг, стигна финала при 87-килограмовите на класическия стил.

В първия кръг от пресявките Александров ще спори с германеца Ханес Вагнер, пети от Евро 2025. При успех ще излезе срещу Ислам Йевлоев (Казахстан), №1 в света до 20 г. от 2024-а. при нова победа за бронза ще има за съперник световния шампион от 2023-а Дейвид Лозончи (Унгария).

В началото на деня българинът надделя над Едуардо Авендано (Венецуела), който е четирикратен вицешампион от панамериканското първенство на старта в категорията (4:0)

Източник: bg-wrestling.bg

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Царукян приспа бивш шампион на UFC и спечели още един граплинг двубой

Царукян приспа бивш шампион на UFC и спечели още един граплинг двубой

  • 20 сеп 2025 | 15:20
  • 843
  • 0
Рафаел Физиев отпадна от битката с Чарлс Оливейра

Рафаел Физиев отпадна от битката с Чарлс Оливейра

  • 20 сеп 2025 | 15:14
  • 623
  • 0
Макгрегър твърди, че ще се бие с Майкъл Чандлър в Белия дом

Макгрегър твърди, че ще се бие с Майкъл Чандлър в Белия дом

  • 20 сеп 2025 | 15:10
  • 757
  • 0
Победи Копривленски за титлата в GLORY, а сега иска да покори UFC

Победи Копривленски за титлата в GLORY, а сега иска да покори UFC

  • 20 сеп 2025 | 15:03
  • 1100
  • 0
БФ Борба обясни за казуса с Георги Иванов и руснака

БФ Борба обясни за казуса с Георги Иванов и руснака

  • 20 сеп 2025 | 13:43
  • 6477
  • 12
Поредни тежки обвинения в родната борба

Поредни тежки обвинения в родната борба

  • 20 сеп 2025 | 11:27
  • 3619
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 1:0 Локомотив (Пд), Марто Бойчев бележи

ЦСКА 1948 1:0 Локомотив (Пд), Марто Бойчев бележи

  • 20 сеп 2025 | 20:15
  • 4511
  • 11
Трус! Спряха правата на куп български футболисти и треньори, глобите са сурови

Трус! Спряха правата на куп български футболисти и треньори, глобите са сурови

  • 20 сеп 2025 | 16:09
  • 61776
  • 47
Ман Юнайтед 2:0 Челси, по един червен картон за двата отбора

Ман Юнайтед 2:0 Челси, по един червен картон за двата отбора

  • 20 сеп 2025 | 19:29
  • 6075
  • 11
Официално: ЦСКА се отърва от Керкез

Официално: ЦСКА се отърва от Керкез

  • 20 сеп 2025 | 15:50
  • 50269
  • 54
Втора лига на живо: французин вкара в Русе

Втора лига на живо: французин вкара в Русе

  • 20 сеп 2025 | 19:10
  • 25872
  • 6
Ливърпул пак имаше проблеми след 2:0, но нямаше нужда от късни голове, за да сломи Евертън за победа №5

Ливърпул пак имаше проблеми след 2:0, но нямаше нужда от късни голове, за да сломи Евертън за победа №5

  • 20 сеп 2025 | 16:22
  • 30079
  • 132