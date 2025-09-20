Даниел Александров е на репешажи на Световното в Загреб

Даниел Александров достигна до репешажите на световното първенство по борба в Загреб, след като олимпийският вицешампион Алиреза Мохамадипиани (Иран), от когото загуби във втория кръг, стигна финала при 87-килограмовите на класическия стил.

В първия кръг от пресявките Александров ще спори с германеца Ханес Вагнер, пети от Евро 2025. При успех ще излезе срещу Ислам Йевлоев (Казахстан), №1 в света до 20 г. от 2024-а. при нова победа за бронза ще има за съперник световния шампион от 2023-а Дейвид Лозончи (Унгария).

В началото на деня българинът надделя над Едуардо Авендано (Венецуела), който е четирикратен вицешампион от панамериканското първенство на старта в категорията (4:0)

Източник: bg-wrestling.bg