Звезда на ПСВ Айндховен получи тежка контузия

Рубен ван Бомел получи контузия в дербито между ПСВ Айндховен и Аякс от шестия кръг в Ередивизи, завършило наравно 2:2. Крилото на шампионите и младежки национал на своята родина е с тежка травма в коляното след сблъсък с Лукас Роса от Аякс и принудително напусна терена пет минути преди края на първото полувреме.

Ван Бомел е син на бившия халф на ПСВ, Барселона, Байерн (Мюнхен) и Милан Марк ван Бомел, който присъстваше на трибуните на “Филипс Стейдиъм”.

Ван Бомел-младши е в ПСВ от това лято. Преди това той носеше екипа на АЗ Алкмаар и се утвърди като едно от най-перспективните крила в Нидерландия.

Равенството в дербито отстави ПСВ и Аякс в подножието на върха, където се намира Фейенорд.

