Монако и Страсбург се изравниха с ПСЖ и Лион на върха в Лига 1

Отборите на Монако и Страсбург се изравниха по точки с тимовете на Пари Сен Жермен и Лион на върха в класирането във френската Лига 1. В среща от петия кръг “монегаските” се наложиха с 5:2 над гостуващия Метц, за да запишат четвъртата си победа. Два гола за успеха на Монако реализира влезлият на почивката Ансу Фати. Първият от тях падна секунди след началото на второто полувреме за 2:1, а вторият в 83-тата минута се оказа и победен.

Останалите попадения за тима от Княжеството реализираха Мика Бирет, Жорж Иленихена, а Кофи Куао от Метц си вкара автогол. За Метц точни бяха Хабиб Диало, който откри в 13-ата минута, а вторият бе на Готие Айн от дузпа в 67-ата минута за 2:2.

Страсбург също постигна четвърти успех през сезона след 3:2 при визитата си на новака Париж ФК. Кендри Паес даде аванс гостите в 27-ата минута, а останалите попадения паднаха в последния четвърт час. Гела Дуе покачи на 2:0 в 78-ата минута, но Нуа Дико върна гол за парижани в 81-вата. Шест минути след това Страсбург вкара за 3:1 чрез Еманюел Емега, а Алимани Гори в добавеното време само оформи крайния резултат.

В другите два мача от кръга Оксер спечели с 1:0 домакинството си на Тулуза с гол на Дани Намасо в самия край на първото полувреме, а Льо Авър и Лориен приключиха при 1:1.

