Резултати, голмайстори и класиране след петия кръг на Северозападната Трета лига

Вчера се изиграха всички мачове от петия кръг на Северозападната Трета лига. Лидерът Локомотив (Мездра) победи Ком и остана на върха. Най-много голове паднаха във Велико Търново, където Етър победи Троян с 4:2. Един от мачовете пък беше отложен.
Ето всички резултати и голмайстори от кръга:
20 септември 2024 г., събота, 17:00 ч:
ФК Ловеч (Ловеч) - Левски 2007 (Левски) 3:0
1:0-Валентин Недялков (61 дузпа)
2:0-Галин Стоянов (87)
3:0-Георги Станимиров (90)
Ювентус (Малчика) - Павликени (Павликени) 2:2
0:1-Йордан Йорданов (7)
1:1-Любомир Иванов (13)
1:2-Мартин Ширтев (77)
2:2-Янислав Иванов (86)
Локомотив (Мездра) - Ком (Берковица) 2:0
1:0-Николай Николов (45)
2:0-Сергей Георгиев (83)
20 септември 2024 г., събота, 17:30 ч:
Етър II (Велико Търново) - ФК Троян (Троян) 4:2
1:0-Тонислав Донков (14)
1:1-Евгени Игнатов (19)
2:1-Кристиян Кънчев (69)
2:2- ? (75)
3:2-Димитър Байдаков (84)
4:2-Тонислав Донков (89)
Партизан (Червен бряг) - Бдин (Видин) 0:0
Академик (Свищов) - Янтра (Полски Тръмбеш) отложен