Резултати, голмайстори и класиране след петия кръг на Северозападната Трета лига

  • 21 сеп 2025 | 20:56
Резултати, голмайстори и класиране след петия кръг на Северозападната Трета лига

Вчера се изиграха всички мачове от петия кръг на Северозападната Трета лига. Лидерът Локомотив (Мездра) победи Ком и остана на върха. Най-много голове паднаха във Велико Търново, където Етър победи Троян с 4:2. Един от мачовете пък беше отложен.

Ето всички резултати и голмайстори от кръга:

20 септември 2024 г., събота, 17:00 ч:

ФК Ловеч (Ловеч) - Левски 2007 (Левски) 3:0

1:0-Валентин Недялков (61 дузпа)

2:0-Галин Стоянов (87)

3:0-Георги Станимиров (90)

Ювентус (Малчика) - Павликени (Павликени) 2:2

0:1-Йордан Йорданов (7)

1:1-Любомир Иванов (13)

1:2-Мартин Ширтев (77)

2:2-Янислав Иванов (86)

Локомотив (Мездра) - Ком (Берковица) 2:0

1:0-Николай Николов (45)

2:0-Сергей Георгиев (83)

20 септември 2024 г., събота, 17:30 ч:

Етър II (Велико Търново) - ФК Троян (Троян) 4:2

1:0-Тонислав Донков (14)

1:1-Евгени Игнатов (19)

2:1-Кристиян Кънчев (69)

2:2- ? (75)

3:2-Димитър Байдаков (84)

4:2-Тонислав Донков (89)

Партизан (Червен бряг) - Бдин (Видин) 0:0

Академик (Свищов) - Янтра (Полски Тръмбеш) отложен

