  1. Sportal.bg
  2. Септември (София)
  Стамен Белчев: Това, което показахме, беше под всякаква критика

Стамен Белчев: Това, което показахме, беше под всякаква критика

  • 21 сеп 2025 | 20:01
  • 956
  • 2

Старши треньорът на Септември Стамен Белчев беше крайно критичен към своите футболисти след загубата от Ботев. Столичани отстъпиха с 1:3 у дома.

Ботев (Пловдив) срази десетима от Септември и надигна малко глава
Ботев (Пловдив) срази десетима от Септември и надигна малко глава

“И този червен картон бе причината да загуби, но съм разочарован от това, което показахме. За мен е необяснимо да излезем с такъв респект. Това беше под всякаква критика. Максимално улеснихме отбора на Ботев. Нищо от това, което имахме като идеи и стратегия.

Грешки, но не само от младите момчета, а от опитните също. Не мога да си обясня.

Лесни мачове няма. Всички са трудни, когато улесняваме противника. Когато сме концентрирани и покажем истинското си лице, е друго.

Днес нямаше нищо позитивно. С един удар вкарахме един гол. Нито имахме трайно владеене, нито стояхме добре в защита. Бяхме неузнаваеми”, заяви Белчев.

