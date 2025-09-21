Стамен Белчев: Това, което показахме, беше под всякаква критика

Старши треньорът на Септември Стамен Белчев беше крайно критичен към своите футболисти след загубата от Ботев. Столичани отстъпиха с 1:3 у дома.
“И този червен картон бе причината да загуби, но съм разочарован от това, което показахме. За мен е необяснимо да излезем с такъв респект. Това беше под всякаква критика. Максимално улеснихме отбора на Ботев. Нищо от това, което имахме като идеи и стратегия.
Грешки, но не само от младите момчета, а от опитните също. Не мога да си обясня.
Лесни мачове няма. Всички са трудни, когато улесняваме противника. Когато сме концентрирани и покажем истинското си лице, е друго.
Днес нямаше нищо позитивно. С един удар вкарахме един гол. Нито имахме трайно владеене, нито стояхме добре в защита. Бяхме неузнаваеми”, заяви Белчев.