Септември обяви партньорство с Ятак Бучино

Елитният Септември (София) ще си партнира с Ятак (Бучино) при развитието на млади таланти.

"Новo партньорство с поглед в бъдещето! С радост обявяваме новото си партньорство с ФК „Ятак Бучино“ – школа, която работи с много любов и отдаденост за развитието на децата във футбола.

Днес на един от най - хубавите празници - Вяра, Надежда, Любов, денят на София, подписахме споразумение, което дава на талантливите млади футболисти от Ятак уникалната възможност да се докоснат до единствения български клуб, който вярва в българските играчи и има смелостта да им даде шанс по пътя в професионалния футбол.

Чрез съвместни тренировки, лагери, турнири и целенасочено скаутско наблюдение, заедно ще помагаме на децата да направят голямата крачка – от първите стъпки на терена до истинската професионална сцена.Нашата мисия винаги е била ясна: талантите на България да бъдат приоритет. Днес правим още една силна стъпка към бъдещето на българския футбол", пишат на официалния сайт на Септември.