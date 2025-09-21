Популярни
Нови два медала за България от Европейската купа по джудо в Скопие

  21 сеп 2025
Нови два медала за България от Европейската купа по джудо в Скопие

Два сребърни медала и бронз за България във втория ден на Европейската купа по джудо в Скопие.

В дивизията до 81 килограма Георги Граматиков записа четири успеха в северномакедонската столица, като надделя с “ипон” над спортисти от Германия, Норвегия и Ирландия, и с “ва-дзари” над представител на Сърбия. За съжаление, във финална схватка националът ни отстъпи пред Леонардо Касаля (Италия). Италианецът пък бе и единственият джудист, който надделя над Христо Вълков на татамито днес. Българинът записа четири победи с “ипон” над състезатели от Албания, Норвегия, Сърбия и Германия и така завоюва бронзовия медал.

При дамите в категория до 48 килограма София Рангелова надделя над представителки на Италия и Полша, за да стигне до финал, където отстъпи пред друга националка на Полша.

Припомняме, че в първия ден от турнира спортистите ни завоюваха три медала.

