Три бронза за българските джудисти в първия ден на Европейската купа в Скопие

Три бронзови медала спечелиха българските джудисти в първия ден на Европейската купа в Скопие, Република Северна Македония.

При 60-килограмовите двама българи се качиха на подиума с бронз – Иван Симеонов и Любослав Григоров, за когото това е първо отличие при мъжете от състезание с подобен ранг.

Симеонов взе отличието след три победи. На старта в категорията се наложи над Лоранс Хил (Великобритания) след златна точка, битката продължи 5,07 мин, последва успех над Томас Саси (Италия) – ипон. На полуфиналите обаче загуби с юко от друг италианец Пиетро Андреини, който преди това победи и Любослав Григоров.

А в малкия финал се наложи над Идо Мехдитаче (Израел) с юко.

Григоров постигна 4 победи – над Сергей Димитриоски (РСМ) за 55 сек, последва загуба от Андреини на четвъртфиналите и два успеха в репешашите – над Максимилиян Скандке след наказание на съперника и ипон над Томас Саси (Италия). За бронза Григоров победи Бенджамин Ховард (Германия), също наказание за противника, битката продължи 6,01 мин.

Надие Жаафар спечели първото си отличие при жените – бронз в кат. до 70 кг.

Тя започна с бърз ипон за 27 секунди над италианката Лудовица Франзоси, но след това отстъпи пред Елиза Вроблевска (Полша). В репешажите Жаафар постигна нови две победи – над Мая Новияс (Швеция) и Андела Виолич (Хърватия). А за отличието победи с ипон Таня Груневалд (Германия).

Други двама български състезатели останаха на крачка от медалите – Боян Йотов (66) и Ирина Железарска (над 78 кг) са пети.

Българкият отбор е воден от Ганчо Дойков и Мария Янчева.

На турнира стартираха 265 състезатели от 31 държави.

Днес на татамито излизат София Рангелова (48), Алекса Георгиева (52), а при мъжете Христо Вълков, Георги Граматиков, Александър Динeв (81), Мариян Палев, Хейдар Ел Аши, Мария Маринов (90), както и Мирослав Тодоров, Борислав Владов, Даниел Дичев, Димитър Малев (100).