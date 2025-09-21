Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Три бронза за българските джудисти в първия ден на Европейската купа в Скопие

Три бронза за българските джудисти в първия ден на Европейската купа в Скопие

  • 21 сеп 2025 | 08:22
  • 183
  • 0
Три бронза за българските джудисти в първия ден на Европейската купа в Скопие

Три бронзови медала спечелиха българските джудисти в първия ден на Европейската купа в Скопие, Република Северна Македония.

При 60-килограмовите двама българи се качиха на подиума с бронз – Иван Симеонов и Любослав Григоров, за когото това е първо отличие при мъжете от състезание с подобен ранг.

Симеонов взе отличието след три победи. На старта в категорията се наложи над Лоранс Хил (Великобритания) след златна точка, битката продължи 5,07 мин, последва успех над Томас Саси (Италия) – ипон. На полуфиналите обаче загуби с юко от друг италианец Пиетро Андреини, който преди това победи и Любослав Григоров.

А в малкия финал се наложи над Идо Мехдитаче (Израел) с юко.

Григоров постигна 4 победи – над Сергей Димитриоски (РСМ) за 55 сек, последва загуба от Андреини на четвъртфиналите и два успеха в репешашите – над Максимилиян Скандке след наказание на съперника и ипон над Томас Саси (Италия). За бронза Григоров победи Бенджамин Ховард (Германия), също наказание за противника, битката продължи 6,01 мин.

Надие Жаафар спечели първото си отличие при жените – бронз в кат. до 70 кг.

Тя започна с бърз ипон за 27 секунди над италианката Лудовица Франзоси, но след това отстъпи пред Елиза Вроблевска (Полша). В репешажите Жаафар постигна нови две победи – над Мая Новияс (Швеция) и Андела Виолич (Хърватия). А за отличието победи с ипон Таня Груневалд (Германия).

Други двама български състезатели останаха на крачка от медалите – Боян Йотов (66) и Ирина Железарска (над 78 кг) са пети.

Българкият отбор е воден от Ганчо Дойков и Мария Янчева.

На турнира стартираха 265 състезатели от 31 държави.

Днес на татамито излизат София Рангелова (48), Алекса Георгиева (52), а при мъжете Христо Вълков, Георги Граматиков, Александър Динeв (81), Мариян Палев, Хейдар Ел Аши, Мария Маринов (90), както и Мирослав Тодоров, Борислав Владов, Даниел Дичев, Димитър Малев (100).

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Красимир Инински бе почетен гост на Деня на спорта в Австрия

Красимир Инински бе почетен гост на Деня на спорта в Австрия

  • 20 сеп 2025 | 19:27
  • 1185
  • 1
Даниел Александров е на репешажи на Световното в Загреб

Даниел Александров е на репешажи на Световното в Загреб

  • 20 сеп 2025 | 19:18
  • 2011
  • 0
България има нови 24-ма европейски шампиони по кикбокс

България има нови 24-ма европейски шампиони по кикбокс

  • 20 сеп 2025 | 16:48
  • 1368
  • 0
Защо Мераб Двалишвили все още не се чувства комфортно като шампион?

Защо Мераб Двалишвили все още не се чувства комфортно като шампион?

  • 20 сеп 2025 | 16:00
  • 1467
  • 0
Царукян приспа бивш шампион на UFC и спечели още един граплинг двубой

Царукян приспа бивш шампион на UFC и спечели още един граплинг двубой

  • 20 сеп 2025 | 15:20
  • 1246
  • 0
Рафаел Физиев отпадна от битката с Чарлс Оливейра

Рафаел Физиев отпадна от битката с Чарлс Оливейра

  • 20 сеп 2025 | 15:14
  • 795
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ще успее ли Славия да надигне глава, или Берое ще продължи възхода си?

Ще успее ли Славия да надигне глава, или Берое ще продължи възхода си?

  • 21 сеп 2025 | 07:33
  • 1182
  • 4
Септември и Ботев (Пловдив) ще пробват да се свестят малко

Септември и Ботев (Пловдив) ще пробват да се свестят малко

  • 21 сеп 2025 | 07:48
  • 907
  • 1
Верстапен е големият фаворит, но в Баку сме виждали какво ли не

Верстапен е големият фаворит, но в Баку сме виждали какво ли не

  • 21 сеп 2025 | 08:00
  • 1395
  • 0
ЦСКА 1948 разпиля Локомотив (Пд), Диало отново впечатли

ЦСКА 1948 разпиля Локомотив (Пд), Диало отново впечатли

  • 20 сеп 2025 | 21:19
  • 40345
  • 82
Ман Юнайтед надделя над Челси под проливния дъжд на "Олд Трафорд" в нервен мач с два червени картона

Ман Юнайтед надделя над Челси под проливния дъжд на "Олд Трафорд" в нервен мач с два червени картона

  • 20 сеп 2025 | 21:36
  • 38322
  • 48
Рилски спортист стартира с изявите на Европейската сцена

Рилски спортист стартира с изявите на Европейската сцена

  • 21 сеп 2025 | 07:26
  • 1603
  • 0