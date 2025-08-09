Популярни
Серията без успех за ЦСКА продължи и срещу Черно море - на живо с отзивите след 0:0
  1. Sportal.bg
  2. Расинг Сантандер
  • 9 авг 2025 | 20:46
  • 699
  • 0
Пламен Андреев отново не допусна гол

Българският вратар Пламен Андреев бе титуляр за новия си отбор Расинг Сантандер в контролата с италианския Каляри, завършила 0:0. Юношата на Левски, който ще играе една година под наем в Испания от нидерландския гранд Фейенорд, остана цял мач на терена, като запази вратата си суха.

Това бе последната проверка на тима от Сантандер преди старта на сезона, като следващия уикенд Расинг Сантандер започва сезона с домакинство на Кастейон. Това беше пореден силен мач на Андреев, който не допусна гол и преди седмица срещу Осасуна.

Груев помогна на Лийдс за равенство срещу Милан

  • 9 авг 2025 | 19:14
  • 4432
  • 2
Хакими вярва, че ПСЖ може отново да спечели Шампионската лига

  • 9 авг 2025 | 18:45
  • 545
  • 0
Борнемут веднага намери заместник на Забарний

  • 9 авг 2025 | 18:38
  • 828
  • 0
Ангел Бастунов откри сезона в Португалия с гол

  • 9 авг 2025 | 18:27
  • 3668
  • 2
Втората оферта на Нюкасъл за Малик Тиау е успешна

  • 9 авг 2025 | 18:12
  • 3989
  • 1
Уест Хам привлече вратар за 20 милиона

  • 9 авг 2025 | 18:07
  • 1221
  • 0
Мъката продължава! И Пастор не помогна на ЦСКА! Поредни викове за оставка ехтят на "Васил Левски"

  • 9 авг 2025 | 20:56
  • 68765
  • 279
Втора лига на живо: гол в Горна Оряховица

  • 9 авг 2025 | 20:25
  • 26359
  • 3
Славия 0:0 Лудогорец

  • 9 авг 2025 | 21:15
  • 3287
  • 1
Голям проблем за Левски: Сангаре аут за Сабах, още няколко футболисти са с травми

  • 9 авг 2025 | 16:32
  • 32206
  • 43
ЦСКА с изявление за случващото се в клуба, каза как се прави селекцията и обяви пълна подкрепа за всички

  • 9 авг 2025 | 15:48
  • 30959
  • 96
Ново разочарование за България, Нидерландия ни срази с лекота в Самоков

  • 9 авг 2025 | 19:55
  • 14357
  • 23