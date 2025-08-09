Пламен Андреев отново не допусна гол

Българският вратар Пламен Андреев бе титуляр за новия си отбор Расинг Сантандер в контролата с италианския Каляри, завършила 0:0. Юношата на Левски, който ще играе една година под наем в Испания от нидерландския гранд Фейенорд, остана цял мач на терена, като запази вратата си суха.

Това бе последната проверка на тима от Сантандер преди старта на сезона, като следващия уикенд Расинг Сантандер започва сезона с домакинство на Кастейон. Това беше пореден силен мач на Андреев, който не допусна гол и преди седмица срещу Осасуна.