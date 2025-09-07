Страхотен обрат остави отбора на Андреев на върха

Расинг Сантандер продължава безупречното си представяне от началото на сезона в Ла Лига 2. Днес тимът записа страхотна победа с 3:2 в гостуването си на Алмерия. Той губеше с два гола на почивката, но успя да направи обрат.

И в този мач обаче българският страж на гостите Пламен Андреев не бе в групата заради ангажиментите си с младежкия национален отбор.

В началото мачът вървеше по мед и масло за Алмерия, който вкара два бързи гола, дело на Адриан Ембарда в 11-ата и Нико Меламед в 19-ата минута.

Преломният момент в двубоя бе в 27-ата минута, когато Дион Лопи получи директен червен картон и остави домакините с човек по-малко на терена.

Сантандер се възползва през втората част и успя да направи пълен обрат с голове на Джереми Аревало в 57-ата и 59-ата минута и на Густаво Пуерта в 75-ата минута.

Така Сантандер остава лидер в класирането с пълен актив от 12 точки. Алмерия пък заема 12-тата позиция с 5 точки до момента.