Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Расинг Сантандер
  3. Страхотен обрат остави отбора на Андреев на върха

Страхотен обрат остави отбора на Андреев на върха

  • 7 сеп 2025 | 21:53
  • 1040
  • 0
Страхотен обрат остави отбора на Андреев на върха

Расинг Сантандер продължава безупречното си представяне от началото на сезона в Ла Лига 2. Днес тимът записа страхотна победа с 3:2 в гостуването си на Алмерия. Той губеше с два гола на почивката, но успя да направи обрат.

И в този мач обаче българският страж на гостите Пламен Андреев не бе в групата заради ангажиментите си с младежкия национален отбор.

В началото мачът вървеше по мед и масло за Алмерия, който вкара два бързи гола, дело на Адриан Ембарда в 11-ата и Нико Меламед в 19-ата минута.

Преломният момент в двубоя бе в 27-ата минута, когато Дион Лопи получи директен червен картон и остави домакините с човек по-малко на терена.

Сантандер се възползва през втората част и успя да направи пълен обрат с голове на Джереми Аревало в 57-ата и 59-ата минута и на Густаво Пуерта в 75-ата минута.

Така Сантандер остава лидер в класирането с пълен актив от 12 точки. Алмерия пък заема 12-тата позиция с 5 точки до момента.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Турция 0:3 Испания, втори гол на Мерино

Турция 0:3 Испания, втори гол на Мерино

  • 7 сеп 2025 | 21:45
  • 10939
  • 26
Играят се късните мачове от световните квалификации

Играят се късните мачове от световните квалификации

  • 7 сеп 2025 | 21:45
  • 15313
  • 1
Германия 1:1 Северна Ирландия, начало на втората част

Германия 1:1 Северна Ирландия, начало на втората част

  • 7 сеп 2025 | 21:21
  • 3801
  • 2
Рекордьорът Депай спаси Нидерландия от издънка в мач за историята

Рекордьорът Депай спаси Нидерландия от издънка в мач за историята

  • 7 сеп 2025 | 21:18
  • 4692
  • 0
Северна Македония оглави групата си след безпроблемен успех и впечатляващо попадение

Северна Македония оглави групата си след безпроблемен успех и впечатляващо попадение

  • 7 сеп 2025 | 21:04
  • 7460
  • 2
Радост за Манчестър Юнайтед - Андре Онана отива в Трабзонспор

Радост за Манчестър Юнайтед - Андре Онана отива в Трабзонспор

  • 7 сеп 2025 | 20:03
  • 8795
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

И Грузия ни отнесе

И Грузия ни отнесе

  • 7 сеп 2025 | 17:50
  • 147900
  • 550
Илиан Илиев: Подарихме им трите гола

Илиан Илиев: Подарихме им трите гола

  • 7 сеп 2025 | 18:09
  • 27926
  • 106
Синер с брейк във втория сет на финала на US Open

Синер с брейк във втория сет на финала на US Open

  • 7 сеп 2025 | 22:45
  • 19383
  • 11
Турция 0:3 Испания, втори гол на Мерино

Турция 0:3 Испания, втори гол на Мерино

  • 7 сеп 2025 | 21:45
  • 10939
  • 26
Германия 1:1 Северна Ирландия, начало на втората част

Германия 1:1 Северна Ирландия, начало на втората част

  • 7 сеп 2025 | 21:21
  • 3801
  • 2
1/8-финалите на ЕвроБаскет продължават: Дончич изпепели Италия

1/8-финалите на ЕвроБаскет продължават: Дончич изпепели Италия

  • 7 сеп 2025 | 20:46
  • 18574
  • 0