Ботев с официална позиция до БФС относно мача с Левски

  • 18 сеп 2025 | 13:27
Ръководството на ПФК Ботев Пловдив входира официално писмо до БФС във връзка с началния час на дербито с Левски София. Това се случи в сутрешните часове на днешния ден (18.09).

Малко по-късно от футболния съюз обявиха своето становище, че не са съгласни с предложението и един от най-големите мачове в българския футбол остава в изключително неподходящо време за привържениците и клубовете.

Ето какво гласи писмото на ПФК Ботев Пловдив:

До
Български футболен съюз
гр. София

Официално становище

Уважаеми господа,

Във връзка с публично изявление на представители на БФС, че при евентуално изместване на мача между ПФК Ботев Пловдив и ПФК Левски София, планиран от Вас във вторник от 17:00 ч., в по-късен час, съвпадащ с мачове от турнира Шампионска лига, БФС ще бъде глобен със сумата от 42 000 евро от УЕФА, заявяваме следното:

След извършена справка в редица европейски държави, се установява, че множество мачове от първите им лиги и национални купи се провеждат в едни и същи дни и часове със срещи от Шампионска лига:

Белгия (Jupiler Pro League): KRC Genk – Charleroi, 21:30 ч.

Нидерландия (Eredivisie): Feyenoord – Sigrad, 21:00 ч.

Турция (Süper Lig): Fenerbahçe – Alanyaspor, Fatih Karagümrük – İstanbul Başakşehir, Samsunspor – Kasımpaşa, стандартен начален час около 20:00 TRT.

Австрия (Купа на Австрия): Rapid Wien, 20:00 ч.

Дания (Купа на Дания): Олборг – Митюланд, 19:00 ч.

Естония (Meistriliiga): Левадия – Флора, 19:00 ч.

Очевидно е, че в тези първенства не съществува санкция от страна на УЕФА за провеждане на срещи в часови диапазон, съвпадащ с мачове от Шампионска лига.

Допълнително, ние сме запознати със съдържанието на изтеклия през 2022 г. меморандум, който ясно показва, че УЕФА не изисква налагането на фиксирани глоби за национални първенства, а само препоръчва избягването на директно припокриване с мачове от Шампионска лига, когато това е възможно. Въпросният меморандум не е подновен след 2022 г. и договорените в него ограничения не важат в момента, както се вижда от изброените примери.

Затова настояваме БФС официално да предостави в писмен вид:

нормативния акт или разпоредба на УЕФА, на която се позовавате;

конкретния текст, който предвижда глоба от 42 000 евро;

примери за прилагането на такава санкция в други европейски държави.

В противен случай оставаме с категоричното убеждение, че публично сте подвели футболната общественост и феновете, използвайки невярна информация като аргумент за определянето на неудобен и дискриминационен час за провеждане на дербито между Ботев и Левски.

Очакваме отговор в писмен вид в най-кратки срокове.

Ето и отговора на БФС:

С уважение,
ПФК Ботев Пловдив

До Ръководството на ПФК „Ботев“ Пловдив

До Ръководството на ПФК „Левски“ София

Уважаеми господа,

Отложената среща от VI кръг на първенството между отборите на ПФК „Ботев“ Пловдив и ПФК „Левски“ София е насрочена за 30 септември 2025 г. (вторник) от 17:30 ч.

Решението е взето съгласувано между Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз, Българската професионална футболна лига и Нова Броудкастинг Груп. То е прието в съответствие с изискванията на УЕФА за провеждането на Европейските клубни турнири и не подлежи на промяна.

С уважение,

Български футболен съюз

