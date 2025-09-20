Билети за гостуването на Ботев Пд ще има 1 час преди мача

Популярни
  20 сеп 2025 | 15:26
  • 168
  • 0
Ботев Пловдив внесе важно уточнение за феновете преди утрешното гостуване на Септември София от деветия кръг на efbet Лига. Мачът е от 17:45 часа, а билетите за привържениците на "канарчетата" са на цена от 15 лв и ще се продават на каса пред гостуващия сектор 1 час преди началния съдийски сигнал.

"Ботев Пловдив гостува на Септември София в среща от 9-ия кръг на efbet Лига. Двубоят е в неделя от 17:45 часа на стадион "Локомотив" в столичния квартал "Надежда".

Билетите за "жълто-черните" фенове ще са на цена 15 лева. Пропуските ще се продават на каса пред гостуващия сектор 1 час преди началния съдийски сигнал.

Двубоят между Септември и Ботев ще бъде ръководен от Любослав Любомиров с помощници Иво Колев и Драгомир Милев. За системата VAR ще отговарят Димитър Димитров и Мариян Гребенчарски", написаха "жълто-черните".

