Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Американец триумфира на 5000 м с опустошителен принт, Ингебритсен едва десети

  • 21 сеп 2025 | 16:35
  • 475
  • 0
Шест дни след като бе дисквалифициран на полуфиналите в коронната си дисциплина 1500 м, олимпийският шампион Коул Хокър спечели златото на 5000 м в последния ден на Световното първенство по лека атлетика в Токио 2025.

Американецът демонстрира опустошителен финален спринт и пресече линията с развята коса за 12:58.30 минути, изпреварвайки белгиеца Исаак Кимели (12:58.78) и шампиона на 10 000 м Джими Гресие (12:59.33).

С тази победа атлетът от САЩ се класира за две дисциплини на дебютното Световно първенство по лека атлетика Ultimate – на 1500 м чрез олимпийската си титла и на 5000 м чрез триумфа в Токио. Той стана едва вторият американец с тази световна титла след Бърнард Лагат, който я печели през 2007 г., когато шампионатът за последно е бил в Япония.

След старта Хокър и двукратният олимпийски медалист Грант Фишър поведоха, следвани от съотборника им Нико Йънг, етиопците Хагос Гебрихивет и Биниам Мехари, австралиеца Кай Робинсън и Кимели. Хокър води само първите 500 м, след което се прибра в групата.

В една от най-интересните надпревари водачеството често се сменяше – Йънг и Фишър редуваха темпото в първата половина, а Гебрихивет се изтегли напред за кратко заедно с Кимели и Гресие, докато Хокър, Мехари и кениецът Матю Кипсанг дебнеха отзад.

Гебрихивет премина половината за 6:32.76, след което Фишър си върна водачеството и поведе на 3000 м за 7:56.22.

Защитаващият титлата си Якоб Ингебригтсен, който не бе бягал навън преди Токио, се изтегли напред с по-малко от 2000 м до финала, пренареждайки челото заедно с Кипсанг и Гебрихивет.

Мехари атакува с една обиколка до края, следван от Кимели и Берхану Балев от Бахрейн. Гресие се премести на трета позиция на 200 м от финала, а Хокър бе пети.

Кимели излезе на финалната права с лек аванс, но американецът направи мощен спринт и спечели с 12:58.30. Кимели взе сребро с най-добро време за сезона 12:58.78, а Гресие – бронз с 12:59.33, напускайки Токио с два медала.

Ингебригтсен завърши десети, а Гебрихивет – на десето си световно първенство на писта – остана 13-и.

