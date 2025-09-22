Популярни
България излиза срещу Португалия на 1/8-финал

  • 22 сеп 2025 | 06:01
  • 178
  • 0

Волейболистите от националния отбор на България излизат днес срещу Португалия в 10:30 часа в Пасай Сити (Филипините) в 1/8-финал на Световното първенство.

Възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини спечелиха Група Е след победи над Германия (3:0), Словения (3:2) и Чили (3:0).

Александър Николов е първи при нападателите след груповата фаза на Световното
Александър Николов е първи при нападателите след груповата фаза на Световното

Португалия стартира отлично Мондиал 2025 с успех над Куба с 3:1 После допусна загуба от САЩ с 0:3, а последната си среща победи Колумбия с 3:2.

Двубоят България - Португалия ще бъде излъчен на живо по Max Sport 2.

Победителят от България - Португалия ще срещне на 1/4-финал по-добрият от двойката САЩ - Словения.

