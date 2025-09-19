Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Александър Николов е първи при нападателите след груповата фаза на Световното

Александър Николов е първи при нападателите след груповата фаза на Световното

  • 19 сеп 2025 | 16:32
  • 1255
  • 0
Александър Николов е първи при нападателите след груповата фаза на Световното

Лидерът на българския национален тим по волейбол Александър Николов завърши на първо място по брой на успешни атаки в индивидуалната класация на реализаторите след мачовете в груповата фаза на Световното първенство във Филипините, показва статистиката. Българинът има 63 успешни атаки в мачовете досега, като това е с една повече от белгиеца Фере Регерс и с две повече от филипинеца Брайън Багунас.

При реализаторите играчът на италианския Чивитанова е със 71 точки, което го поставя на второ място, като пред него е единствено белгиецът Фере Регерс, който е отбелязал 73 точки до момента. На трето място е диагоналът на тима на Филипините Брайън Багунас със 70 точки. В челната десетка са още Йонас Йокела (Финландия, 67), Михиел Ахий (Нидерландия, 61), Лука Мартила (Финландия, 58), Хосеин Пория (Иран, 55), Тончек Щерн (Словения, 53), Али Хаджипур (Иран, 53) и Пабло Кукарцев (Аржентина, 51).

Българският разпределител Симеон Николов, който е по-малкият брат на Алекс, е на пето място при изпълнителните на сервис. Той има 8 аса до момента в трите мача срещу Германия, Словения и Чили, като разделя петата позиция с американеца Габриел Гарсия. Първи е нидерландецът Михиел Ахий с 12 аса, втори е Ефе Мандъраджъ от Турция с 10, а третата позиция споделят канадецът Фин Маккарти и Хосеин Пория от Иран с по 9.

Капитанът на България Алекс Грозданов и Илия Петков разделят четвъртата позиция при блокировачите с по 9 успешни блокади, колкото имат още португалецът Филип Цветичанин, Али Хаджипур от Иран и Флавио от Бразилия. Първи в този елемент е Петери Тиинисмаа от Финландия с 12, втори е Ян КОзамерник от Словения с 11, а трети е Пабло Кукарцев от  Аржентина с 10.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Отборите на Левски София ще проведат открити тренировки на 23 септември

Отборите на Левски София ще проведат открити тренировки на 23 септември

  • 19 сеп 2025 | 15:48
  • 407
  • 0
Шампионът Марица (Пловдив) ще участва в международен турнир в Турция

Шампионът Марица (Пловдив) ще участва в международен турнир в Турция

  • 19 сеп 2025 | 15:46
  • 409
  • 0
Берое и Дунав ще изиграят две контроли помежду си

Берое и Дунав ще изиграят две контроли помежду си

  • 19 сеп 2025 | 09:59
  • 513
  • 0
Славия със собствени играчи и легионери във волейболния елит

Славия със собствени играчи и легионери във волейболния елит

  • 18 сеп 2025 | 20:56
  • 3128
  • 3
ЦСКА, Славия и Миньор в Драгоман за третата "Купа на кмета"

ЦСКА, Славия и Миньор в Драгоман за третата "Купа на кмета"

  • 18 сеп 2025 | 20:49
  • 1503
  • 0
Лора Китипова ще играе за шампиона на Сърбия

Лора Китипова ще играе за шампиона на Сърбия

  • 18 сеп 2025 | 20:46
  • 1362
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Монтана 0:0 Спартак (Варна)

Монтана 0:0 Спартак (Варна)

  • 19 сеп 2025 | 17:45
  • 3614
  • 0
Керкез излъгал феновете от страх и сега наглее за цялата си заплата

Керкез излъгал феновете от страх и сега наглее за цялата си заплата

  • 19 сеп 2025 | 14:59
  • 33245
  • 109
Левски и Лудогорец влизат в битка за върха

Левски и Лудогорец влизат в битка за върха

  • 19 сеп 2025 | 07:00
  • 29399
  • 85
Рами Киуан в "Гостът на Sportal.bg": Искам олимпийско злато и голяма къща с много деца

Рами Киуан в "Гостът на Sportal.bg": Искам олимпийско злато и голяма къща с много деца

  • 19 сеп 2025 | 14:00
  • 2872
  • 2
Ноа Лайлс се нареди до легендарния Юсейн Болт с 4 световни титли на 200 метра

Ноа Лайлс се нареди до легендарния Юсейн Болт с 4 световни титли на 200 метра

  • 19 сеп 2025 | 16:18
  • 2354
  • 0
Никола Цолов е първата истинска българска надежда за Формула 1

Никола Цолов е първата истинска българска надежда за Формула 1

  • 19 сеп 2025 | 08:00
  • 11609
  • 16