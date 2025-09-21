Нойгебауер триумфира и се строполи в щура надпревара в десетобоя

Световното първенство по лека атлетика Токио 2025 показа по идеален начин колко бързо може да се промени десетобоят от една дисциплина към друга.

YOU DID IT LEO 🦁



🇩🇪's Leo Neugebauer left it all on the track during the final event of the decathlon, but he goes home with gold after securing 8804 points 🥇#WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/E52dhy1yse — World Athletics (@WorldAthletics) September 21, 2025

Олимпийският шампион от 2021 г. Деймиън Уорнър (Канада) се оттегли още преди началото на надпреварата. Защитаващият титлата си Пиърс Лепейдж прекрати участие след четири дисциплини. Лидерът в световната ранглиста Сандер Скотхайм бе дисквалифициран след грешка на 110 м с препятствия. Дългогодишният лидер Кайл Гарланд също бе изпреварен, след като Лео Нойгебауер записа лично постижение с над 5 метра повече в хвърлянето на копие.

Опитът на Нойгебауер от 64.34 м в предпоследната дисциплина се оказа решаващ. Така германецът влезе във финалния 1500 м с аванс от 15 точки пред Гарланд, знаейки, че е по-добър бегач на тази дистанция.

Той направи достатъчно, за да задържи първото място, и с резултат за сезона от 8804 точки спечели златото пред Айдън Оуенс-Делерме (Пуерто Рико) с национален рекорд от 8784 и Гарланд (САЩ) с 8703.

Гарланд бе поел водачеството още след втората дисциплина, след като пробяга 100 м за 10.51 сек. и скочи 7.92 м на дълъг скок. Нойгебауер започна със 7-о място (10.80 сек. и 7.62 м). Саймън Ехамер и Скотхайм скочиха по 7.97 м и заеха второ и трето място зад победителя на 100 м Оуенс-Делерме.

В тласкането на гюле Гарланд и Нойгебауер бяха най-добрите – съответно 17.02 м и 16.70 м, което им даде първа и втора позиция. Скотхайм леко изостана (14.50 м), но компенсира с най-добър резултат на скок височина – 2.14 м. Гарланд поддържаше лидерството с 2.11 м, а Нойгебауер скочи 1.99 м. Ехамер отпадна без валиден опит.

След първия ден Гарланд остана начело с 48.73 сек. на 400 м, пред Скотхайм (47.86), Оуенс-Делерме (46.46) и Нойгебауер (48.27).

На втория ден Гарланд увеличи аванса си с 14.30 сек. на 110 м с препятствия срещу 14.80 за Нойгебауер, а Скотхайм бе дисквалифициран.

Германецът доминира в хвърлянето на диск (56.15 м) и се върна на второ място зад Гарланд (48.06 м), пред Оуенс-Делерме (46.12 м). В овчарския скок Нойгебауер и Оуенс-Делерме преодоляха 5.10 м, а Гарланд – 4.80 м, запазвайки лидерство с 53 точки.

Но хвърлянето на копие обърна всичко. Нойгебауер подобри личния си рекорд с 5.35 м, хвърляйки 64.34 м, и излезе начело пред Гарланд (59.78 м). Така германецът влезе във финалния 1500 м с аванс от 15 точки.

Той задържа преднината си с време 4:31.89 мин., Оуенс-Делерме пробяга 4:17.91 и спечели сребро с 8784 точки, а Гарланд взе бронза с 8703.

Никлас Каул (Германия), световен шампион от 2019 г., който хвърли впечатляващите 78.19 м на копие, завърши четвърти с 8538. Европейският шампион Йоханес Ерм бе пети с 8431, следван от американците Хийт Болдуин (8337) и Харисън Уилямс (8269).