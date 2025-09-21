Нойгебауер триумфира и се строполи в щура надпревара в десетобоя

Световното първенство по лека атлетика Токио 2025 показа по идеален начин колко бързо може да се промени десетобоят от една дисциплина към друга.
Олимпийският шампион от 2021 г. Деймиън Уорнър (Канада) се оттегли още преди началото на надпреварата. Защитаващият титлата си Пиърс Лепейдж прекрати участие след четири дисциплини. Лидерът в световната ранглиста Сандер Скотхайм бе дисквалифициран след грешка на 110 м с препятствия. Дългогодишният лидер Кайл Гарланд също бе изпреварен, след като Лео Нойгебауер записа лично постижение с над 5 метра повече в хвърлянето на копие.
Опитът на Нойгебауер от 64.34 м в предпоследната дисциплина се оказа решаващ. Така германецът влезе във финалния 1500 м с аванс от 15 точки пред Гарланд, знаейки, че е по-добър бегач на тази дистанция.
Той направи достатъчно, за да задържи първото място, и с резултат за сезона от 8804 точки спечели златото пред Айдън Оуенс-Делерме (Пуерто Рико) с национален рекорд от 8784 и Гарланд (САЩ) с 8703.
Гарланд бе поел водачеството още след втората дисциплина, след като пробяга 100 м за 10.51 сек. и скочи 7.92 м на дълъг скок. Нойгебауер започна със 7-о място (10.80 сек. и 7.62 м). Саймън Ехамер и Скотхайм скочиха по 7.97 м и заеха второ и трето място зад победителя на 100 м Оуенс-Делерме.
В тласкането на гюле Гарланд и Нойгебауер бяха най-добрите – съответно 17.02 м и 16.70 м, което им даде първа и втора позиция. Скотхайм леко изостана (14.50 м), но компенсира с най-добър резултат на скок височина – 2.14 м. Гарланд поддържаше лидерството с 2.11 м, а Нойгебауер скочи 1.99 м. Ехамер отпадна без валиден опит.
След първия ден Гарланд остана начело с 48.73 сек. на 400 м, пред Скотхайм (47.86), Оуенс-Делерме (46.46) и Нойгебауер (48.27).
На втория ден Гарланд увеличи аванса си с 14.30 сек. на 110 м с препятствия срещу 14.80 за Нойгебауер, а Скотхайм бе дисквалифициран.
Германецът доминира в хвърлянето на диск (56.15 м) и се върна на второ място зад Гарланд (48.06 м), пред Оуенс-Делерме (46.12 м). В овчарския скок Нойгебауер и Оуенс-Делерме преодоляха 5.10 м, а Гарланд – 4.80 м, запазвайки лидерство с 53 точки.
Но хвърлянето на копие обърна всичко. Нойгебауер подобри личния си рекорд с 5.35 м, хвърляйки 64.34 м, и излезе начело пред Гарланд (59.78 м). Така германецът влезе във финалния 1500 м с аванс от 15 точки.
Той задържа преднината си с време 4:31.89 мин., Оуенс-Делерме пробяга 4:17.91 и спечели сребро с 8784 точки, а Гарланд взе бронза с 8703.
Никлас Каул (Германия), световен шампион от 2019 г., който хвърли впечатляващите 78.19 м на копие, завърши четвърти с 8538. Европейският шампион Йоханес Ерм бе пети с 8431, следван от американците Хийт Болдуин (8337) и Харисън Уилямс (8269).