Кенийка спечели и световната титла на 800 метра в Токио

Лилиан Одирa се пребори в последните метри на бягането на 800 м при жените на Световното първенство по лека атлетика в Токио 2025 и спечели златото с време 1:54.62, като подобри най-стария рекорд на шампионата.
Защитаващата титлата си Мери Мора водеше през първия обиколка, а олимпийската шампионка Кийли Ходжкинсън беше точно зад нея. Двете световни шампионки започнаха финален спринт 300 метра преди края, но същото направи и Одирa, която беше по-назад в групата.
Мора започна да изостава в началото на финалната права. Ходжкинсън се бори през последните 100 метра, но Одирa изпревари всички от външната страна и пресече първа финалната линия. Джорджия Хънтър Бел настигна своята британска съотборничка точно преди финала, взимайки среброто с време 1:54.90 срещу 1:54.91 за Ходжкинсън.
Кенийките написаха история на Световното първенство по лека атлетика 2025, като спечелиха всички средни и дълги дистанции – първата държава, която постига това.
Лилиан Одирa грабна златото на 800 метра, Фейт Кипиегон триумфира на 1500 метра, а Беатрис Чебет стана шампионка както на 5000, така и на 10 000 метра. Фейт Черотич спечели титлата на 3000 м с препятствия, а Перес Джепчирчир се окичи със златото в маратона.
С този безпрецедентен успех Кения потвърди статута си на световна сила в средните и дългите дистанции.