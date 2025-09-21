Кенийка спечели и световната титла на 800 метра в Токио

Лилиан Одирa се пребори в последните метри на бягането на 800 м при жените на Световното първенство по лека атлетика в Токио 2025 и спечели златото с време 1:54.62, като подобри най-стария рекорд на шампионата.

CHAMPIONSHIP RECORD 🥵



🇰🇪's Lilian Odira runs the race of her life to win the 800m with a championship record of 1:54.62 🔥



She finishes ahead of Georgia Hunter-Bell and Olympic champ Keely Hodgkinson with for the first time, 3 women dipping under 🤯#WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/XPO3cFAIVI — World Athletics (@WorldAthletics) September 21, 2025

Защитаващата титлата си Мери Мора водеше през първия обиколка, а олимпийската шампионка Кийли Ходжкинсън беше точно зад нея. Двете световни шампионки започнаха финален спринт 300 метра преди края, но същото направи и Одирa, която беше по-назад в групата.

A gold medal sweep by Kenya in the distance events at the 2025 World Athletics Championships. 🇰🇪



800m - Lilian Odira 🥇

1500m - Faith Kipyegon 🥇

3000m steeplechase - Faith Cherotich 🥇

5000m - Beatrice Chebet 🥇

10,000m - Beatrice Chebet 🥇

Marathon - Peres Jepchirchir 🥇 pic.twitter.com/GT1hcpNoy2 — CITIUS MAG (@CitiusMag) September 21, 2025

Мора започна да изостава в началото на финалната права. Ходжкинсън се бори през последните 100 метра, но Одирa изпревари всички от външната страна и пресече първа финалната линия. Джорджия Хънтър Бел настигна своята британска съотборничка точно преди финала, взимайки среброто с време 1:54.90 срещу 1:54.91 за Ходжкинсън.

800m Top 6 all sub-1:56.2 😳



1:54.62🇰🇪Lilian Odira (CR)

1:54.90🇬🇧Georgia Hunter Bell (PB)

1:54.91🇬🇧Keely Hodgkinson

1:55.74🇰🇪Sarah Moraa (PB)

1:55.89🇺🇸Sage Hurta-Klecker (PB)

1:56.17🇨🇭Audrey Werropic.twitter.com/ZPWSXBZVug — Travis Miller (@travismillerx13) September 21, 2025

Кенийките написаха история на Световното първенство по лека атлетика 2025, като спечелиха всички средни и дълги дистанции – първата държава, която постига това.

Лилиан Одирa грабна златото на 800 метра, Фейт Кипиегон триумфира на 1500 метра, а Беатрис Чебет стана шампионка както на 5000, така и на 10 000 метра. Фейт Черотич спечели титлата на 3000 м с препятствия, а Перес Джепчирчир се окичи със златото в маратона.

С този безпрецедентен успех Кения потвърди статута си на световна сила в средните и дългите дистанции.