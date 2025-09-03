Свалиха последните обвинения срещу Джон Джоунс

Бившият шампион на UFC в тежка категория е „оправдан“ Срещу Джон Джоунс вече не се водят обвинения за престъпление, след като наскоро беше обвинен в напускане на местопроизшествие в Ню Мексико.

Обвиненията са свалени и е подадена документация за прекратяване на делото, според адвоката на Джоунс, Кристофър Дод, който направи изявление пред Sportsnet във вторник.

Вижте изявлението по-долу.

Ние сме напълно оправдани. От самото начало обяснихме, че една жена е отправила фалшиво обвинение срещу Джон в опит да избегне арест за шофиране в нетрезво състояние и за съжаление полицията е приела това твърдение, без да прецени правилно фактите. След като съответните документи най-накрая бяха разкрити от полицейското управление, записите от мобилния телефон на Джон показаха безспорно, че той не е бил близо до мястото на катастрофата. Благодарни сме, че прокуратурата отдели време да извърши пълен и справедлив преглед на този случай, който в крайна сметка потвърди невинността на Джон. В същото време е дълбоко обезпокоително, че такива критични доказателства бяха пренебрегнати, принуждавайки Джон да премине през това изпитание ненужно. Нашето разследване за това как се е стигнало дотук продължава.

Джон Джоунс с ново обвинение в Ню Мексико

Джоунс трябваше да се яви на съдебно заседание във вторник следобед в Ню Мексико, но миналия петък щатът подаде "Nolle Prosequi", което означава, че делото е официално прекратено.

"Nolle Prosequi се подава сега от щата Ню Мексико, с което се прекратява този случай. След допълнително разследване щатът има основание да смята, че алибито на обвиняемия е достоверно.Поради това щатът прекратява този случай"

През февруари срещу Джоунс беше повдигнато обвинение за напускане на местопрестъпление, след като жена, участвала в автомобилна катастрофа, заяви, че звездата на UFC е бил шофьорът и е избягал след инцидента. Полицията съобщи, че жената е показвала признаци на „значителна интоксикация“ и е била „без дрехи от кръста надолу“.

Джоунс и неговият правен екип незабавно отрекоха боецът да има каквото и да е участие в инцидента, като Дод заяви в изявление, че е „изумен“, че полицейското управление в Албакърки би повдигнало обвинение срещу Джоунс при тези обстоятелства.

„Джон не е шофирал онази нощ; той не е бил в колата“, каза Дод. „Изглежда, че една жена в нетрезво състояние е използвала фалшиво обвинение срещу Джон, за да избегне арест за шофиране в нетрезво състояние, а полицията се е хванала. Въз основа на наказателната жалба изглежда, че са стигнали дотам, че са поискали заповед за записите от мобилния телефон на Джон, докато са провеждали разследване за пътно нарушение. Никога не съм чувал за такова нещо.“

„Наистина е невероятно, че полицията би пропиляла толкова много ресурси за такъв случай. Единственото, за което се сещам, е, че полицията е набелязала Джон с неправомерни цели. Ще стигнем до дъното на това и ще се уверим, че този безпочвен случай ще бъде прекратен.“

Засега Джоунс и неговият екип изглеждат оправдани, тъй като случаят се счита за приключен от щата Ню Мексико.