"Майсторът на обратите" Марк Алън е на финал в Англия

Марк Алън отново направи страхотен обрат - от 3:5 до 6:5 срещу Джак Джоунс, за да стигне до финала на Откритото първенство на Англия в Брентууд. Рефер на този дуел беше Десислава Божилова. Типично упоритият северноирландец изживя седмица на зрелищни обрати. Той се върна от 0:3, за да победи Динг Дзюнхуей 4:3 в осминафиналите и от 0:4, за да победи Елиът Слесор 5:4 на четвъртфиналите.

С победата Алън стига до 20-и ранкинг финал в кариерата си. Пистолета ще гони 12-тата си ранкинг титла утре срещу Джоу Юлонг, който ще се бори за първата си. От 15 и 21 часа днес двамата ще играят 17 фрейма, като залог са £100,000 и трофея "Стив Дейвис". Това е повторение на финала на Northern Ireland Open 2022, когато Алън спечели с 9:4.

Вчерашната загуба означава, че Джак Джоунс ще трябва да почака още за първата си ранкинг титла. Единственото му участие във финал дотук беше на Световното първенство 2024, където загуби от Кайрън Уилсън.

В началото тази вечер доминираше Джоунс, който направи брейкове от 92, 84 и 61 и поведе с 3:1 на междусесийния интервал. След подновяването на играта Алън изравни с брейкове от 102 и 62 за 3:3. Джоунс отново се откъсна с две поредни партии за 5:3 и беше само на един фрейм от втория си финал.

Тогава обаче Алън заигра на най-високо ниво. Поредица от брейкове 68, 67 и 82 му донесоха три поредни фрейма и победата с 6:5. За втора поредна вечер Алън напусна залата след полунощ, но щедро остана да раздава автографи и селфита на феновете в Brentwood Centre.

„Беше странно, защото при 3:1 изоставане не бях направил почти нищо грешно", каза Алън. "Дори се пошегувах с Крис Хенри, че съм в чудесна позиция, защото поне спечелих един фрейм! Играх по-добре, това беше най-доброто ми представяне за седмицата. Очевидно ще трябва да подобря играта си във финала, защото Джоу също играе страхотно. Отдавна мисля, че той е следващата голяма звезда на Китай след Динг, но нещата не се получиха. Добре е да го виждам отново в тази форма, защото смятам, че е най-завършеният китайски играч след Динг – има добра защитна игра и е много премерен. Искам да се представи добре, но не и утре!

Има няколко турнира, които все още искам да спечеля – English Open е един от тях, Welsh Open е другият, а разбира се и Световното първенство. Ще ми се утре да спечеля и да взема три от четирите Home Nations събития.“

Джоу Юлонг стигна до четвъртия ранкинг финал в кариерата си, след като победи Марк Селби с 6:3 в другия полуфинал на Откритото първенство на Англия. Китайският снукърист ще гони първа ранкинг титла.

Първият му ранкинг финал бе на Европейския Мастърс 2020, където бе разгромен с 9:0 от Нийл Робъртсън. След това загуби от Майкъл Холт във финала на Shoot Out и за последно игра за титла преди три години на финала в Северна Ирландия 2022, когато отстъпи с 9:4 именно на Марк Алън.

Слабият сезон миналата година, в който Джоу не мина отвъд осминафиналите в нито едно събитие, го свали до 32-ро място в световната ранглиста. След като се събра с треньора Стив Фийни по-рано тази година, той изглежда, че възвръща формата си. Победа утре ще го изкачи до 24-то място в ранглистата.

Загубата за 24-кратния шампион от ранкинг турнири Марк Селби означава, че той ще трябва да почака още за 25-ата си титла. Сега той се насочва към Челтнъм за следващата седмица и Откритото първенство на Великобритания, където ще защитава титлата си.