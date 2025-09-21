Аделия Петросян с първото място на олимпийската квалификация по фигурно пързаляне

Рускинята Аделия Петросян се очерта като претендентка за медал на Олимпийските игри Милано-Кортина 2026, след като спечели последното квалификационно състезание в Пекин (Китай).

Надпреварата е единственият шанс на руските фигуристи, който се състезават като неутрални спортисти, да си осигурят олимпийската квота, след като не бяха допуснати до Световното първенство в Бостън по-рано тази година.

18-годишната Петросян събра 209.63 точки за кратката и волната си програма, побеждавайки Анастасия Губанова от Грузия (206.23) и Луна Хендрикс от Белгия (204.96).

Първите пет състезатели във всяка дисциплина на тридневния турнир печелят олимпийската квота за страната си. Победата на Петросян не й гарантира място на Олимпийските игри, което зависи от по-широкия квалификационен процес, но тя е водеща претендентка за медал.

Руснакът Петър Гуменник е на път да си осигури място при мъжете, след като поведе в кратката програма.

Фигуристите на Русия бяха отстранени от международни събития след нахлуването на страната в Украйна през 2022 година. Международният съюз по кънки (ISU) обяви през декември миналата година, че дава възможност на представителите на Русия и на Беларус да се състезават като неутрални спортисти, припомня Ройтерс.