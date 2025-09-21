Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Аделия Петросян с първото място на олимпийската квалификация по фигурно пързаляне

Аделия Петросян с първото място на олимпийската квалификация по фигурно пързаляне

  • 21 сеп 2025 | 08:16
  • 151
  • 0
Аделия Петросян с първото място на олимпийската квалификация по фигурно пързаляне

Рускинята Аделия Петросян се очерта като претендентка за медал на Олимпийските игри Милано-Кортина 2026, след като спечели последното квалификационно състезание в Пекин (Китай).

Надпреварата е единственият шанс на руските фигуристи, който се състезават като неутрални спортисти, да си осигурят олимпийската квота, след като не бяха допуснати до Световното първенство в Бостън по-рано тази година.

18-годишната Петросян събра 209.63 точки за кратката и волната си програма, побеждавайки Анастасия Губанова от Грузия (206.23) и Луна Хендрикс от Белгия (204.96).

Първите пет състезатели във всяка дисциплина на тридневния турнир печелят олимпийската квота за страната си. Победата на Петросян не й гарантира място на Олимпийските игри, което зависи от по-широкия квалификационен процес, но тя е водеща претендентка за медал.

Руснакът Петър Гуменник е на път да си осигури място при мъжете, след като поведе в кратката програма.

Фигуристите на Русия бяха отстранени от международни събития след нахлуването на страната в Украйна през 2022 година. Международният съюз по кънки (ISU) обяви през декември миналата година, че дава възможност на представителите на Русия и на Беларус да се състезават като неутрални спортисти, припомня Ройтерс.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Френска легенда в биатлона получи още един златен олимпийски медал

Френска легенда в биатлона получи още един златен олимпийски медал

  • 19 сеп 2025 | 19:37
  • 1893
  • 0
Евгений Малкин коментира бъдещето си в НХЛ

Евгений Малкин коментира бъдещето си в НХЛ

  • 19 сеп 2025 | 15:53
  • 573
  • 0
Нападател на Едмънтън Ойлърс ще пропусне старта на новия сезон заради травма

Нападател на Едмънтън Ойлърс ще пропусне старта на новия сезон заради травма

  • 19 сеп 2025 | 12:31
  • 359
  • 0
Австрийска ски скачачка е със сериозна контузия след падане по време на тренировка

Австрийска ски скачачка е със сериозна контузия след падане по време на тренировка

  • 19 сеп 2025 | 09:24
  • 554
  • 0
Президентът на МОК Кърсти Ковънтри е възхитена от олимпийското село в Милано

Президентът на МОК Кърсти Ковънтри е възхитена от олимпийското село в Милано

  • 18 сеп 2025 | 16:09
  • 626
  • 0
Матю Ткачук пропуска старта на сезона в НХЛ

Матю Ткачук пропуска старта на сезона в НХЛ

  • 17 сеп 2025 | 19:18
  • 1403
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ще успее ли Славия да надигне глава, или Берое ще продължи възхода си?

Ще успее ли Славия да надигне глава, или Берое ще продължи възхода си?

  • 21 сеп 2025 | 07:33
  • 1182
  • 4
Септември и Ботев (Пловдив) ще пробват да се свестят малко

Септември и Ботев (Пловдив) ще пробват да се свестят малко

  • 21 сеп 2025 | 07:48
  • 907
  • 1
Верстапен е големият фаворит, но в Баку сме виждали какво ли не

Верстапен е големият фаворит, но в Баку сме виждали какво ли не

  • 21 сеп 2025 | 08:00
  • 1393
  • 0
ЦСКА 1948 разпиля Локомотив (Пд), Диало отново впечатли

ЦСКА 1948 разпиля Локомотив (Пд), Диало отново впечатли

  • 20 сеп 2025 | 21:19
  • 40344
  • 82
Ман Юнайтед надделя над Челси под проливния дъжд на "Олд Трафорд" в нервен мач с два червени картона

Ман Юнайтед надделя над Челси под проливния дъжд на "Олд Трафорд" в нервен мач с два червени картона

  • 20 сеп 2025 | 21:36
  • 38321
  • 48
Рилски спортист стартира с изявите на Европейската сцена

Рилски спортист стартира с изявите на Европейската сцена

  • 21 сеп 2025 | 07:26
  • 1602
  • 0