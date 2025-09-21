Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Австрийските състезателки по ски скок се оттеглиха от състезание преди Олимпиадата

Австрийските състезателки по ски скок се оттеглиха от състезание преди Олимпиадата

  • 21 сеп 2025 | 08:08
  • 312
  • 0
Австрийските състезателки по ски скок се оттеглиха от състезание преди Олимпиадата

След няколко падания на шанцата Предацо, която ще се използва на Олимпийските игри в Милано/Кортина догодина, австрийските състезателки по ски скокове решиха да не участват в предстоящо състезание.

След консултация със спортното ръководство, треньорите и спортистите беше решено те да се оттеглят от Гран При "от съображения за безопасност", се казва в изявление на Австрийската федерация по ски (OSV). В четвъртък австрийката Ева Пинкелниг падна и получи тежка контузия на коляното, което я извади от участие на Олимпийските игри през февруари, съобщава ДПА.

В петък бившата световна шампионка Александрия Лутит от Канада падна по време на квалификациите на голямата шанца и според първоначалните съобщения е получила и сериозна контузия на коляното.

Японската състезателка по ски северна комбинация Харука Касай също претърпя инцидент.

Според OSV, Международната федерация ФИС "сега обмисля необходимите промени в областта на екипировката и да възстанови възможно най-високото ниво на безопасност за жените спортистки".

Австрийските национали по ски скокове при мъжете ще участват в останалите състезания на тестовото олимпийско събитие, както е планирано.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Френска легенда в биатлона получи още един златен олимпийски медал

Френска легенда в биатлона получи още един златен олимпийски медал

  • 19 сеп 2025 | 19:37
  • 1893
  • 0
Евгений Малкин коментира бъдещето си в НХЛ

Евгений Малкин коментира бъдещето си в НХЛ

  • 19 сеп 2025 | 15:53
  • 573
  • 0
Нападател на Едмънтън Ойлърс ще пропусне старта на новия сезон заради травма

Нападател на Едмънтън Ойлърс ще пропусне старта на новия сезон заради травма

  • 19 сеп 2025 | 12:31
  • 359
  • 0
Австрийска ски скачачка е със сериозна контузия след падане по време на тренировка

Австрийска ски скачачка е със сериозна контузия след падане по време на тренировка

  • 19 сеп 2025 | 09:24
  • 554
  • 0
Президентът на МОК Кърсти Ковънтри е възхитена от олимпийското село в Милано

Президентът на МОК Кърсти Ковънтри е възхитена от олимпийското село в Милано

  • 18 сеп 2025 | 16:09
  • 626
  • 0
Матю Ткачук пропуска старта на сезона в НХЛ

Матю Ткачук пропуска старта на сезона в НХЛ

  • 17 сеп 2025 | 19:18
  • 1403
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ще успее ли Славия да надигне глава, или Берое ще продължи възхода си?

Ще успее ли Славия да надигне глава, или Берое ще продължи възхода си?

  • 21 сеп 2025 | 07:33
  • 1179
  • 4
Септември и Ботев (Пловдив) ще пробват да се свестят малко

Септември и Ботев (Пловдив) ще пробват да се свестят малко

  • 21 сеп 2025 | 07:48
  • 904
  • 1
Верстапен е големият фаворит, но в Баку сме виждали какво ли не

Верстапен е големият фаворит, но в Баку сме виждали какво ли не

  • 21 сеп 2025 | 08:00
  • 1384
  • 0
ЦСКА 1948 разпиля Локомотив (Пд), Диало отново впечатли

ЦСКА 1948 разпиля Локомотив (Пд), Диало отново впечатли

  • 20 сеп 2025 | 21:19
  • 40333
  • 82
Ман Юнайтед надделя над Челси под проливния дъжд на "Олд Трафорд" в нервен мач с два червени картона

Ман Юнайтед надделя над Челси под проливния дъжд на "Олд Трафорд" в нервен мач с два червени картона

  • 20 сеп 2025 | 21:36
  • 38307
  • 48
Рилски спортист стартира с изявите на Европейската сцена

Рилски спортист стартира с изявите на Европейската сцена

  • 21 сеп 2025 | 07:26
  • 1597
  • 0