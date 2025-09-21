Австрийските състезателки по ски скок се оттеглиха от състезание преди Олимпиадата

След няколко падания на шанцата Предацо, която ще се използва на Олимпийските игри в Милано/Кортина догодина, австрийските състезателки по ски скокове решиха да не участват в предстоящо състезание.

След консултация със спортното ръководство, треньорите и спортистите беше решено те да се оттеглят от Гран При "от съображения за безопасност", се казва в изявление на Австрийската федерация по ски (OSV). В четвъртък австрийката Ева Пинкелниг падна и получи тежка контузия на коляното, което я извади от участие на Олимпийските игри през февруари, съобщава ДПА.

В петък бившата световна шампионка Александрия Лутит от Канада падна по време на квалификациите на голямата шанца и според първоначалните съобщения е получила и сериозна контузия на коляното.

Японската състезателка по ски северна комбинация Харука Касай също претърпя инцидент.

Според OSV, Международната федерация ФИС "сега обмисля необходимите промени в областта на екипировката и да възстанови възможно най-високото ниво на безопасност за жените спортистки".

Австрийските национали по ски скокове при мъжете ще участват в останалите състезания на тестовото олимпийско събитие, както е планирано.