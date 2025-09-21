Мойс: Имахме възможност да постигнем нещо

Ливърпул триумфира отново в градското дерби срещу Евертън, като с това бе изравнен един интересен антирекорд. Мениджърът на “карамелите” Дейвид Мойс изравни серията на сър Боби Робсън, 23 поредни гостувания на “Анфийлд” без победа, което логично доведе и до негативните емоции в изказването му след двубоя.

Ливърпул пак имаше проблеми след 2:0, но нямаше нужда от късни голове, за да сломи Евертън за победа №5

"Мисля, че не направихме достатъчно. Първият гол за Ливърпул беше отличен. Представянето ни през второто полувреме беше по-скоро това, което очаквах. В момента съм по-разочарован от началото на мача. Не беше планът. Това е трети мач на Ливърпул за седем дни и имахме възможност да постигнем нещо. Но просто си поставихме непосилна задача", каза Мойс.

Слот: Знаехме, че ще бъде труден мач