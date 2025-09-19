Популярни
»
Гледай на живо

Рами Киуан в "Гостът на Sportal.bg"
  1. Sportal.bg
  2. Етър II
  Стефан Ангелов: Да надграждаме

Стефан Ангелов: Да надграждаме

  • 19 сеп 2025 | 14:07
  • 225
  • 0

Вторият отбор на Етър (Велико Търново) приема утре едноименния тим на Троян. Срещата е от петия кръг на Северозападната Трета лига.

„Обстановката при нас е нормална след последните добри резултати. Те вече са минало, продължаваме напред. Целта е постоянство. Подготвяме се максимално сериозно. Трябва да изиграем предстоящия двубой с пределна концентрация. Важно е във всеки следващ двубой да демонстрираме игрово израстване. Естествено търсим и победа“, коментира пред Sportal.bg Стефан Ангелов, треньор на „виолетовите“.

