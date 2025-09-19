Атанас Апостолов: Родопа е в подем

Утре Розова долина (Казанлък) играе в Смолян с Родопа. Срещата е от осмия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Спечелихме срещу костелив съперник в последния ни мач. Дано това ни даде импулс за предстоящия труден двубой. В Смолян винаги е тежко за гостуващите отбори. Родопа е в подем след двете поредни победи в първенството. Има резултатна атака. Важно е да се представим според възможностите си. Направим ли го, имаме добри шансове да си тръгнем с положителен резултат“, коментира пред Sportal.bg треньора на „розите“ Атанас Апостолов.