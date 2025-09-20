Ювентус продължава гонитбата на върха в Серия "А"

Верона и Ювентус ще се изправят един срещу друг в мач от четвъртия кръг на италианската Серия А на стадион "Маркантонио Бентегоди" на 20 септември от 19:00 часа. Срещата ще бъде ръководена от съдията Антонио Рапуано. Домакините ще търсят първата си победа в шампионата, докато "бианконерите" ще се стремят да запазят безупречното си представяне в първенството и да затвърдят позицията си в челото на класирането.

Ювентус се намира в отлична форма, заемайки второто място в класирането с пълен актив от 9 точки след първите три кръга. Отборът на Игор Тудор е отбелязал 7 гола и е допуснал 3, демонстрирайки силно нападение и стабилна защита. От друга страна, Верона изпитва сериозни затруднения в началото на сезона, като се намира на 17-та позиция с едва 2 точки от три мача. "Жълто-сините" са отбелязали само един гол и са допуснали пет, което показва проблеми както в нападение, така и в защита. Победа в този мач би била изключително важна за домакините, за да се отдалечат от зоната на изпадащите, докато за Ювентус трите точки биха означавали запазване на перфектния баланс и продължаване на борбата за първото място.

Верона не успява да намери пътя към победата в последните си пет срещи. Отборът записа две равенства в Серия А - 0:0 срещу Кремонезе (на 15.09.2025) и 1:1 срещу Удинезе (на 25.08.2025), като между тях допусна тежко поражение с 4:0 от Лацио (на 31.08.2025). В Купата на Италия "жълто-сините" завършиха 1:1 срещу Аудаче Чериньола (на 18.08.2025), а в контролна среща загубиха с 1:0 от Санкт Паули (на 09.08.2025). За разлика от тях, Ювентус демонстрира впечатляваща форма, като записа четири победи и едно равенство в последните си пет мача. "Бианконерите" победиха Интер с 4:3 (на 13.09.2025), Дженоа с 0:1 (на 31.08.2025), Парма с 2:0 (на 24.08.2025) и Аталанта с 1:2 (на 16.08.2025), а в Шампионската лига завършиха наравно 4:4 срещу Борусия Дортмунд (на 16.09.2025). Разликата във формата на двата отбора е очевидна, което прави Ювентус категоричен фаворит в предстоящата среща.

Ювентус има категорично предимство в последните пет срещи срещу Верона, с три победи и едно равенство. Последният двубой между двата отбора се състоя на 3 март 2025 г. на "Алианц Стейдиъм", където "бианконерите" победиха с 2:0 благодарение на головете на Кефрен Тюрам (72') и Тюн Копмайнерс (90'). Преди това, на 26 август 2024 г., Ювентус разгроми Верона като гост с 0:3, като Душан Влахович отбеляза два гола (един от дузпа), а Николо Савона добави третия. Единственото равенство в последните пет мача дойде на 17 февруари 2024 г., когато двата отбора завършиха 2:2 на "Маркантонио Бентегоди". Душан Влахович се очертава като ключов играч в тези сблъсъци, отбелязвайки голове в три от последните пет срещи между двата отбора.

Суат Сердар е най-важният играч за Верона в началото на сезона, като полузащитникът е отбелязал единствения гол на отбора в първите три мача от Серия А. Германецът е изиграл всичките 276 минути за своя отбор, като е нанесъл 4 удара, от които един точен. Сердар отбеляза попадението си в мача срещу Удинезе, но не успя да повлияе съществено в следващите две срещи. Срещу Ювентус той има само един мач в кариерата си, в който е получил 15 минути игрово време като резерва, без да остави сериозно впечатление. От другата страна, Кенан Йълдъз се утвърждава като една от звездите на Ювентус с впечатляващото си представяне. 19-годишният турски талант има 1 гол и 3 асистенции в първите три мача от сезона, като е изиграл 283 минути. Особено впечатляващо е представянето му срещу Парма, където записа две асистенции, и срещу Интер, където отбеляза гол и асистенция. Йълдъз има богат опит срещу Верона с 4 изиграни мача, включително една асистенция. Младият нападател демонстрира отлична техника и визия на терена, като е нанесъл 5 удара (4 точни) и е изпълнил успешно 7 центрирания през този сезон, което го прави ключов играч в офанзивните действия на "бианконерите".