  Лека атлетика
  2. Лека атлетика
  Нафисату Тиам прекрати участието си на Световното в Токио

Нафисату Тиам прекрати участието си на Световното в Токио

  • 20 сеп 2025 | 17:23
  • 305
  • 0
Нафисату Тиам прекрати участието си на Световното в Токио

Трикратна олимпийска шампионка Нафисату Тиам (Белгия) се оттегли от седмобоя на Световното първенство по лека атлетика в Токио, след като неуспешно представяне в дисциплината дълъг скок й остави малък шанс за медал, съобщиха белгийските медии.

31-годишната състезателка, която спечели световни титли през 2017 и 2022 година, не успя да премине шестметровата граница с двата си разрешени скока, за да се класира на осмо място в общото подреждане, на 377 точки зад лидерката в състезанието Анна Хол.

Белгийските медии съобщиха, че Тиам, която за последно е загубила в състезание на Световното първенство през 2019-а, се е отказала да продължи преди хвърлянето на копие и 800 метра във вечерната сесия.

"Мъчих се на това състезание от самото начало. Опитах се да се боря, но очевидно не се получи", каза разплакана Тиам пред "Het Nieuwsblad" след тренировката.

"Тази сутрин започнах с мисълта, че ще се боря до край и няма да си тръгна с празни ръце, защото работих усилено тази година. Знаех, че мога да направя нещо добро тук и да се боря за място в класирането, но това не се случи. Така че съм разочарована, да. Това първенство е истински провал", добави тя, цитирана от агенция Ройтерс.

Германският състезател по десетобой Тил Щайнфорт също се оттегли от Световното първенство в Токио, след като завърши само три дисциплини.

"След консултация с треньорския екип, с медицинския персонал и със семейството си взех трудното решение да се оттегля от Световното първенство“, обясни Щайнфорт, който страда от болки в слабините.

23-годишният състезател трябваше да се подложи на операция това лято. В резултат на това той не успя да се подготви оптимално за състезанието.

