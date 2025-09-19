Популярни
Рами Киуан в "Гостът на Sportal.bg"
Илиян Станчев: Да внимаваме

  • 19 сеп 2025 | 14:16
  • 210
  • 0

Утре, Черноломец (Попово) приема втория отбор на Фратрия (Варна). Срещата е от шестия кръг на Североизточната Трета лига.

„Срещу дублиращите отбори винаги трябва да се играе с максимална концентрация. Младите им футболисти са амбицирани да намерят своето място в мъжкия футбол. Ние имаме достатъчно опит, който ще ни помогне да се мобилизираме максимално за предстоящия двубой. Друг стимул е, възможността да увеличим точковия си актив, което пък ще ни утвърди в челото на класирането. Всичко това предопределя целите в предстоящата среща – добра игра и победа“, коментира пред Sportal.bg Илиян Станчев, спортен директор на Черноломец.

