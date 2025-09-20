Рапър се извини, че нарече Яник Синер „италианец с акцент на Хитлер“

Италианският рапър Федез се извини за публикуването на текст на песен, в който се казва, че тенисистът Яник Синер говори с „акцент на Адолф Хитлер“, предаде Асошиейтед прес.

Федез публикува в Инстаграм текста на нова песен, в която се казва на италиански: „Италия има нов идол на име Яник Синер. Чистокръвен италианец с акцент на Адолф Хитлер.“

Член на градския съвет в Болцано – столицата на немскоговорящата автономна провинция Алто Адидже в Северна Италия, откъдето е Синер – подаде в четвъртък официална жалба до прокуратурата за текста на Федез, въз основа на член от италианския наказателен кодекс, който санкционира подбуждане към расова омраза и пропаганда.

„Исках да използвам един парадокс за спортисти, които са родени и израснали в Италия, но често не се считат за италианци заради цвета на кожата си, и да го приложа към най-добрия спортист на Италия, но се получи ужасно“, каза Федез по време на концерт в Милано в петък, цитиран от вестник Gazzetta dello Sport.

„Всичко, което мога да направя, е да се извиня“, добави Федез. „Ако нещо подобно не се разбира, то е заради грешка, допусната от този, който го е написал. Затова поемам отговорността.“

Използването на израза „чистокръвен италианец“ напомня италианската фашистка пропаганда от 30-те години на миналия век, коментира Джузепе Мартучи, член на градския съвет, който добави, че позоваването на Хитлер е неприемливо.

„Смятах за свой дълг да действам и да отстоявам основните ценности на нашата конституция“, каза Мартучи. „Не можем да позволим език, който провокира расизъм и омраза, да бъде нормализиран от публични личности.“

Спечелвайки четири титли от Големия шлем през последните две години, Синер надмина италианските футболни звезди и се превърна в най-популярния спортист в страната. Той загуби финала на US Open от Карлос Алкарас този месец и загуби първото място в ранглистата от испанския си съперник.

Това не е първият път, когато Синер се сблъсква с намеци, че не е напълно италианец.

Преди да спечели първата си титла от Големия шлем и да реши да не играе за Италия в Купа „Дейвис“ през септември 2023 г. – като заяви, че не е успял да се възстанови навреме от турнирите в Северна Америка – той беше широко критикуван.

„Caso Nazionale“ (Национален въпрос) гласеше тогава заглавието на първата страница на Sportweek, седмичното списание на Gazzetta dello Sport.

След като Синер спечели първата си титла от Големия шлем на Откритото първенство на Австралия през 2024 г., той беше посрещнат като национален герой при завръщането си в родината и се срещна с премиера Джорджа Мелони в двореца „Киджи“.

Синер и Мелони позираха за снимки, като първо вдигнаха заедно трофея от Откритото първенство на Австралия, а след това и италианското знаме. Тенисистът прегърна топло Мелони, припомня Асошиейтед прес.