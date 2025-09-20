Защо Мераб Двалишвили все още не се чувства комфортно като шампион?

Мераб Двалишвили все още не се чувства комфортно с начина на живот като шампион на UFC.

Двалишвили (20-4 MMA, 13-2 UFC) ще защитава титлата си в категория петел срещу Кори Сандхаген (18-5 MMA, 11-4 UFC) в подглавното събитие на UFC 320 на 4-и октомври в „T-Mobile Arena“ в Лас Вегас.

Въпреки доминацията си в октагона, Двалишвили признава, че все още е в процес на адаптация към това да бъде на върха.

„Не, определено не се чувствам комфортно“, заяви Двалишвили пред MMA Junkie. „Всеки мач в UFC е много важен за мен, дори когато не се биех за пояса, както и сега, когато се бия за него. Всеки мач. Дори първият ми или третият ми мач в UFC – подхождам към всеки двубой по един и същи начин. Имам същата цел и същата мотивация.“

„Дори съм по-мотивиран, но просто когато си шампион, ставаш популярен. Имаш повече разсейващи фактори, повече хора. Имаш повече възможности и, разбира се, имам семейство, приятели, съотборници, треньори, съседи. Трябва да разпределяш времето си за всички, което е трудно, и се опитвам да се справя с това, да го измисля.“

Двалишвили ще се опита да запише трета защита на титлата си в категория петел за годината срещу Сандхаген и все още се надява, че ще успее да вмести още един мач преди края на годината.

„Искам да помоля UFC за услуга – да се бия за четвърти път тази година, ако спечеля“, каза Двалишвили. „Първо трябва да спечеля този мач. Много съм концентриран, защото, както казах, не мисля, че ще бъде лесен мач за мен. Ако спечеля, искам да се завърна бързо и да дам на Пьотр Ян неговия мач, защото в момента той е ясният претендент и е най-заслужаващият боец в моята категория“