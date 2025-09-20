Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Защо Мераб Двалишвили все още не се чувства комфортно като шампион?

Защо Мераб Двалишвили все още не се чувства комфортно като шампион?

  • 20 сеп 2025 | 16:00
  • 674
  • 0

Мераб Двалишвили все още не се чувства комфортно с начина на живот като шампион на UFC.

Двалишвили (20-4 MMA, 13-2 UFC) ще защитава титлата си в категория петел срещу Кори Сандхаген (18-5 MMA, 11-4 UFC) в подглавното събитие на UFC 320 на 4-и октомври в „T-Mobile Arena“ в Лас Вегас.

Въпреки доминацията си в октагона, Двалишвили признава, че все още е в процес на адаптация към това да бъде на върха.

„Не, определено не се чувствам комфортно“, заяви Двалишвили пред MMA Junkie. „Всеки мач в UFC е много важен за мен, дори когато не се биех за пояса, както и сега, когато се бия за него. Всеки мач. Дори първият ми или третият ми мач в UFC – подхождам към всеки двубой по един и същи начин. Имам същата цел и същата мотивация.“

Мераб се закани: Ще смажа Умар Нурмагомедов, ако се бием отново
Мераб се закани: Ще смажа Умар Нурмагомедов, ако се бием отново

„Дори съм по-мотивиран, но просто когато си шампион, ставаш популярен. Имаш повече разсейващи фактори, повече хора. Имаш повече възможности и, разбира се, имам семейство, приятели, съотборници, треньори, съседи. Трябва да разпределяш времето си за всички, което е трудно, и се опитвам да се справя с това, да го измисля.“

Двалишвили ще се опита да запише трета защита на титлата си в категория петел за годината срещу Сандхаген и все още се надява, че ще успее да вмести още един мач преди края на годината.

„Искам да помоля UFC за услуга – да се бия за четвърти път тази година, ако спечеля“, каза Двалишвили. „Първо трябва да спечеля този мач. Много съм концентриран, защото, както казах, не мисля, че ще бъде лесен мач за мен. Ако спечеля, искам да се завърна бързо и да дам на Пьотр Ян неговия мач, защото в момента той е ясният претендент и е най-заслужаващият боец в моята категория“

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Царукян приспа бивш шампион на UFC и спечели още един граплинг двубой

Царукян приспа бивш шампион на UFC и спечели още един граплинг двубой

  • 20 сеп 2025 | 15:20
  • 611
  • 0
Рафаел Физиев отпадна от битката с Чарлс Оливейра

Рафаел Физиев отпадна от битката с Чарлс Оливейра

  • 20 сеп 2025 | 15:14
  • 440
  • 0
Макгрегър твърди, че ще се бие с Майкъл Чандлър в Белия дом

Макгрегър твърди, че ще се бие с Майкъл Чандлър в Белия дом

  • 20 сеп 2025 | 15:10
  • 548
  • 0
Победи Копривленски за титлата в GLORY, а сега иска да покори UFC

Победи Копривленски за титлата в GLORY, а сега иска да покори UFC

  • 20 сеп 2025 | 15:03
  • 749
  • 0
БФ Борба обясни за казуса с Георги Иванов и руснака

БФ Борба обясни за казуса с Георги Иванов и руснака

  • 20 сеп 2025 | 13:43
  • 4854
  • 9
Поредни тежки обвинения в родната борба

Поредни тежки обвинения в родната борба

  • 20 сеп 2025 | 11:27
  • 3339
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Трус! Спряха правата на куп български футболисти и треньори, глобите са сурови

Трус! Спряха правата на куп български футболисти и треньори, глобите са сурови

  • 20 сеп 2025 | 16:09
  • 28677
  • 16
Официално: ЦСКА се отърва от Керкез

Официално: ЦСКА се отърва от Керкез

  • 20 сеп 2025 | 15:50
  • 22999
  • 25
Втора лига на живо: Джек наказа рано "гробарите"

Втора лига на живо: Джек наказа рано "гробарите"

  • 20 сеп 2025 | 17:15
  • 10049
  • 4
Ливърпул пак имаше проблеми след 2:0, но нямаше нужда от късни голове, за да сломи Евертън за победа №5

Ливърпул пак имаше проблеми след 2:0, но нямаше нужда от късни голове, за да сломи Евертън за победа №5

  • 20 сеп 2025 | 16:22
  • 18451
  • 103
Изненада в атаката на Реал Мадрид днес (съставите)

Изненада в атаката на Реал Мадрид днес (съставите)

  • 20 сеп 2025 | 16:01
  • 2673
  • 10
Добруджа 0:0 Локомотив (София), отмениха гол на домакините

Добруджа 0:0 Локомотив (София), отмениха гол на домакините

  • 20 сеп 2025 | 16:59
  • 2219
  • 2