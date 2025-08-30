Популярни
Мераб се закани: Ще смажа Умар Нурмагомедов, ако се бием отново

  • 30 авг 2025 | 13:26
  • 583
  • 0

Мераб Двалишвили не си спести думите, когато коментира евентуален реванш с Умар Нурмагомедов.

Шампионът на UFC в категория петел Двалишвили (20-4 MMA, 13-2 UFC) нанесе първата загуба в кариерата на Нурмагомедов (18-1 MMA, 6-1 UFC) на UFC 311 през януари, когато го победи с единодушно съдийско решение.

Нурмагомедов ще се опита да се върне на победния път, когато се изправи срещу Марио Баутиста (16-2 MMA, 10-2 UFC) на UFC 321 на 25 октомври в Абу Даби. Шампионът пък ще направи следващата си защита на титлата срещу Кори Сандхаген (18-5 MMA, 11-4 UFC) в битка от събитието UFC 320 на 4-и октомври в "T-Mobile Aren"a в Лас Вегас.

„Ако той отново заслужи мач за титлата, ако се бием пак, ще го унищожа“, заяви Двалишвили за Нурмагомедов в подкаста „Full Send Podcast“. „Този път ще го смажа от бой. Аз победих, така че сега мога да говоря за това. Бях контузен, гърбът ме убиваше, а след това имах инфекция на крака и това беше много стресиращ тренировъчен лагер.“

Двалишвили обясни откъде първоначално произтича враждебността му към Нурмагомедов.

„Познавам Умар отдавна и винаги съм показвал уважението си към него, а като мъже не ни интересува нищо друго – искаме само уважение“, каза Двалишвили. „Винаги съм се бил със следващите претенденти. Стигнах дотук с работата си. Умар е добър боец, но беше пробутан заради братовчед си (Хабиб), който го рекламираше. Така че, когато той прояви неуважение към мен, се ядосах.“

„В UFC има толкова много добри бойци като Баутиста, но той трябва да работи, за да получи това, което заслужава, повече от всички останали. Има и други момчета, които работят много здраво, но понеже нямат братовчед като Хабиб, не им дават мач за титлата. Той ме обиждаше, особено в Twitter. Да, бях му много ядосан. Със сигурност беше лично.“

