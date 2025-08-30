Мераб се закани: Ще смажа Умар Нурмагомедов, ако се бием отново

Мераб Двалишвили не си спести думите, когато коментира евентуален реванш с Умар Нурмагомедов.

Шампионът на UFC в категория петел Двалишвили (20-4 MMA, 13-2 UFC) нанесе първата загуба в кариерата на Нурмагомедов (18-1 MMA, 6-1 UFC) на UFC 311 през януари, когато го победи с единодушно съдийско решение.

Нурмагомедов ще се опита да се върне на победния път, когато се изправи срещу Марио Баутиста (16-2 MMA, 10-2 UFC) на UFC 321 на 25 октомври в Абу Даби. Шампионът пък ще направи следващата си защита на титлата срещу Кори Сандхаген (18-5 MMA, 11-4 UFC) в битка от събитието UFC 320 на 4-и октомври в "T-Mobile Aren"a в Лас Вегас.

UFC 320: Перейра получава реванш, Мераб ще търси величие с още един значим успех

„Ако той отново заслужи мач за титлата, ако се бием пак, ще го унищожа“, заяви Двалишвили за Нурмагомедов в подкаста „Full Send Podcast“. „Този път ще го смажа от бой. Аз победих, така че сега мога да говоря за това. Бях контузен, гърбът ме убиваше, а след това имах инфекция на крака и това беше много стресиращ тренировъчен лагер.“

Двалишвили обясни откъде първоначално произтича враждебността му към Нурмагомедов.

„Познавам Умар отдавна и винаги съм показвал уважението си към него, а като мъже не ни интересува нищо друго – искаме само уважение“, каза Двалишвили. „Винаги съм се бил със следващите претенденти. Стигнах дотук с работата си. Умар е добър боец, но беше пробутан заради братовчед си (Хабиб), който го рекламираше. Така че, когато той прояви неуважение към мен, се ядосах.“

Мераб Двалишвили вече е сред най-великите в UFC

„В UFC има толкова много добри бойци като Баутиста, но той трябва да работи, за да получи това, което заслужава, повече от всички останали. Има и други момчета, които работят много здраво, но понеже нямат братовчед като Хабиб, не им дават мач за титлата. Той ме обиждаше, особено в Twitter. Да, бях му много ядосан. Със сигурност беше лично.“