Ясни са четвъртфиналистите в Китай

  • 20 сеп 2025 | 15:59
  • 503
  • 0
Ясни са четвъртфиналистите в Китай

Финалистът от миналата година Лоренцо Мусети (Италия) се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис за мъже АТР 250 на твърди кортове в Чънду (Китай) с награден фонд 1,19 милиона долара.

Поставеният под номер 1 в схемата Музети победи Дино Прижмич (Хърватия) със 7:5, 3:6, 6:2 за 2:16 часа.

Италианецът, който се стреми да дебютира на финалите на АТР тази година, е осми в класирането за надпреварата, като е само на 25 точки зад Алекс де Минор, който е седми. В третия си четвъртфинал в Чънду, 23-годишният Музети ще се изправи срещу квалификанта Николоз Басилашвили (Грузия).

След като подобри турнирния си рекорд до 6-2, Мусети се изравни с най-добрия български тенисист Григор Димитров по най-много четвъртфинали (3) и с Шан Цзюнчън (Китай) по най-много победи (6) в историята на надпреварата. Миналата година той стигна до финала като поставен под номер 1, но отстъпи на Шан в два сета.

Съперникът на Мусети на четвъртфиналите Басилашвили продължи успешната си серия и надделя с 6:2, 7:6(4) над Макензи МакДоналд - първата му победа над американеца в четвъртия му опит (1-3).

Още един квалификант Таро Даниел (Япония) също продължава напред, след като елиминира третия в схемата Талон Грикспоор (Нидерландия) с 3:6, 6:4, 6:3 и достигна до първия си четвъртфинал от Оукланд през януари миналата година.

Александър Шевченко (Казахстан) победи номер 6 Джовани Мпечи Перикар (Франция) с 6:7(2), 7:6(5), 6:4 за 2:10 часа.

