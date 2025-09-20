Янева спечели българския полуфинал в Пазарджик

Българката Елизара Янева се класира за финала на сингъл международния турнир по тенис за жени на клей в Пазарджик с награден фонд 40 хиляди долара и гостоприемство. Надпреварата се провежда на базата на ТК Фаворит.

В изцяло български полуфинал тя победи сънародничката си Лидия Енчева с 6:2, 6:0 за 56 минути игра.

Янева доминираше изцяло в срещата, в която направи пет пробива. Тя спечели десет поредни гейма след 2:2 в първия сет, за да триуфмира.

За титлата българката ще играе срещу победителката от двубоя между номер 3 Селена Яничиевич (Франция) и номер 5 Чагла Бююкакчай (Турция).

За 18-годишната Янева това е трети финал в турнири от веригата на Международната федерация по тенис ITF през този сезон. Тя спечели две поредни титли през февруари в Манакор (Испания). 19-годишната Енчева има два финала, след като триумфира в Галац (Румъния) през юни и стана вицешампионка в Куршумлийска Баня (Сърбия) през месец юли.

Вчера Лия Каратанчева стана шампионка на двойки в надпреварата.

През следващата седмица Пазарджик ще бъде домакин на още един турнир за жени от ITF с награден фонд 40 хиляди долара.