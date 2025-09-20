Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Контрастни емоции за Медведев и Рубльов в Китай

Контрастни емоции за Медведев и Рубльов в Китай

  • 20 сеп 2025 | 13:39
  • 231
  • 0
Контрастни емоции за Медведев и Рубльов в Китай

Руският тенисист Даниил Медведев победи американеца Нишеш Басавареди, за да се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис на твърди кортове в Ханчжоу, Китай.

Вторият в схемата Медведев спечели с 6:2, 6:3 и на четвъртфиналите ще се изправи срещу китаеца У Ибин, който направи обрат срещу американеца Себастиан Корда след 4:6, 6:1, 6:4.

Руснакът спечели първия си мач от 30 юли, когато победи чеха Далибор Сврчин във втория кръг на турнира в Торонто. След това Медведев загуби от австралиеца Алексей Попирин в третия кръг в Торонто, отпадна във втория кръг на турнира в Синсинати и в първия кръг на US Open.

Водачът в схемата Андрей Рубльов изненадващо загуби от 88-ия в световната ранглиста французин Валентин Ройе. Руснакът се представи под нивото си и отстъпи в два сета - 4:6, 6:7(2).

На четвъртфиналите се класира седмият в схемата Лърнър Тиен от САЩ, който се наложи над италианеца Джулио Цепиери с 6:4, 6:3.

Четвъртият в схемата Корентен Муте от Франция спечели трудно срещу сънародника си Артур Казо с 6:7(1), 6:3, 7:6(3) и на четвъртфиналите ще играе срещу аржентинеца Томас Ечевери, който надигра представителя на Австралия Ринки Хиджиката с 6:1 6:4.

Следвай ни:

Още от Тенис

Генов отпадна на двойки във Франция

Генов отпадна на двойки във Франция

  • 20 сеп 2025 | 03:52
  • 686
  • 0
Шампионът отпадна от турнира в Чънду

Шампионът отпадна от турнира в Чънду

  • 19 сеп 2025 | 18:28
  • 1189
  • 0
Илина Илиева с две титли от турнира Тенис Европа в София

Илина Илиева с две титли от турнира Тенис Европа в София

  • 19 сеп 2025 | 18:07
  • 606
  • 0
Лиа Каратанчева триумфира с титлата на двойки на ITF турнира в Пазарджик

Лиа Каратанчева триумфира с титлата на двойки на ITF турнира в Пазарджик

  • 19 сеп 2025 | 16:26
  • 891
  • 0
Елизара Янева победи световната №264 за полуфинал в Пазарджик

Елизара Янева победи световната №264 за полуфинал в Пазарджик

  • 19 сеп 2025 | 15:56
  • 1042
  • 0
Александър Донски отпадна на полуфиналите в Бад Валтерсдорф

Александър Донски отпадна на полуфиналите в Бад Валтерсдорф

  • 19 сеп 2025 | 15:50
  • 476
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Керкез приключи с ЦСКА, Вальо Илиев извежда тима с Ботев (Вр)

Керкез приключи с ЦСКА, Вальо Илиев извежда тима с Ботев (Вр)

  • 20 сеп 2025 | 13:19
  • 16367
  • 18
Съставите на Ливърпул и Евертън, Виртц и Исак са на пейката

Съставите на Ливърпул и Евертън, Виртц и Исак са на пейката

  • 20 сеп 2025 | 13:37
  • 2031
  • 0
ЦСКА 1948 и Локо (Пд) не искат да изпускат от поглед първото място

ЦСКА 1948 и Локо (Пд) не искат да изпускат от поглед първото място

  • 20 сеп 2025 | 07:32
  • 6481
  • 7
Добруджа и Локомотив (Сф) търсят път обратно към победите

Добруджа и Локомотив (Сф) търсят път обратно към победите

  • 20 сеп 2025 | 07:15
  • 7013
  • 8
Шест интригуващи двубоя дават началото на деветия кръг във Втора лига

Шест интригуващи двубоя дават началото на деветия кръг във Втора лига

  • 20 сеп 2025 | 09:44
  • 6158
  • 2
Левски и Лудогорец не намериха пътя към вратата, ВАР с ключова роля

Левски и Лудогорец не намериха пътя към вратата, ВАР с ключова роля

  • 19 сеп 2025 | 22:44
  • 185674
  • 376