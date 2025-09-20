Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Бразилец с първа световна титла в спортното ходене на 20 км

Бразилец с първа световна титла в спортното ходене на 20 км

  • 20 сеп 2025 | 10:26
  • 203
  • 0
Бразилец с първа световна титла в спортното ходене на 20 км

Бразилецът Кайо Бонфим спечели първата си световна титла в 20-километровото спортно ходене, след като световният рекордьор и фаворит на местната публика Тошиказу Яманиши бе наказан в последните етапи.

34-годишният Бонфим пресече първи финалната линия с време един час, 18 минути и 35 секунди и завоюва втория си медал от световното първенство в Токио след среброто на 35 км миналата седмица.

Китаецът Ван Чжаочжао спечели сребро с 1:18.43, докато испанецът Пол Макграт изостана с две секунди, за да вземе бронза.

Състезавайки се в осмото си световно първенство, Бонфим поведе пред Макграт в последните два километра и се задържа, за да спечели първата световна титла за Бразилия в спортното ходене за мъже.

Световният рекордьор в дисциплината Тошиказу Яманиши (Япония) водеше през втората половина на дистанцията и бе фаворит за титлата с подкрепата на местните фенове, но бе наказан с двеминутно спиране, заради нечисто ходене и финишира на 28-а позиция с време 1:22:39.

При жените Мария Перес спечели втория си златен медал от световното първенство с успех на 20 километра, постигайки исторически двоен дубъл, след като успешно защити титлата си и на 35 км миналата седмица. 29-годишната испанка финишира за един час, 25 минути и 54 секунди, с комфортни 12 секунди пред мексиканката Алегна Гонсалес, която зае второ място.

За радост на публиката на Националния стадион, Нанако Фуджи удържа атаката на еквадорката Паула Милена Торес на финалната линия, за да завърши трета и да стане първата японка, спечелила медал на шампионата.

Перес също така направи двоен дубъл 20 км-35 км на последното световно първенство в Будапеща преди две години.

